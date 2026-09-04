Talavera de la Reina ratifica por unanimidad la suspensión cautelar de licencias de plantas de biometano

Pleno en el Ayuntamiento de Talavera - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha ratificado por unanimidad la suspensión cautelar de licencias de plantas de biometano acordada en el marco de la tramitación de la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM), así como su remisión para publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), dando cumplimiento al procedimiento administrativo iniciado el pasado 7 de agosto y aprobado inicialmente en el Pleno Extraordinario celebrado el 19 de agosto.

El portavoz municipal, Jesús García-Barroso, ha explicado que "el acuerdo se eleva al Pleno para su ratificación, tanto en lo referente a la apertura del expediente de modificación puntual del POM como a la suspensión cautelar de licencias", ya que la resolución aprobada el 7 de agosto contemplaba expresamente este trámite como parte del procedimiento establecido.

Tras su ratificación por el Pleno, el acuerdo será remitido al Diario Oficial de Castilla-La Mancha para su publicación, completando así los trámites previstos en la normativa vigente y dotando a la medida de plena eficacia jurídica, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

García-Barroso ha subrayado que la tramitación se está desarrollando conforme a los pasos establecidos desde el inicio del expediente, diferenciando entre las manifestaciones de carácter político y los actos administrativos necesarios para formalizar las decisiones municipales.

"Una cosa es la expresión de una posición política por parte de los grupos municipales y otra muy distinta la tramitación formal de un expediente de modificación del POM y la adopción de medidas como la suspensión de licencias, que requieren el cumplimiento de un procedimiento reglado y garantista", ha señalado.

Con esta ratificación unánime, el Ayuntamiento continúa avanzando en la tramitación de la modificación puntual del POM, garantizando el cumplimiento de la legalidad vigente, la seguridad jurídica de las actuaciones municipales y la transparencia del procedimiento administrativo.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, haya estado mintiendo a la ciudadanía al decir que las licencias para plantas de biometano llevaban suspendidas desde el 7 de agosto.

PSOE ACUSA DE MENTIR

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha lamentado que el Gobierno local ha vuelto a traer al Pleno celebrado la suspensión del otorgamiento de licencias a estas plantas a pesar de que el alcalde "lleva toda la semana pidiendo tranquilidad porque estas licencias ya estaban suspendidas".

De ser así, desde el Grupo Socialista se preguntan por qué su propio concejal de Urbanismo ha tenido que volver a llevar hoy esa suspensión al Pleno. "Porque es mentira", han afirmado los socialistas, "porque el alcalde lleva toda una semana mintiendo a la ciudadanía en un tema tan importante y sensible como es la posible llegada del biometano a nuestra ciudad".

De este modo, los socialistas han insistido en que el artículo 130.1 del Decreto 248/2004 que regula el Reglamento de la LOTAU en Castilla-La Mancha dice muy claramente que para que entre en vigor esa suspensión de licencias tiene que publicarse en el DOCM "y a día de hoy no está publicado".

Además, también han recordado que el DOCM ha contestado a la pregunta realizada por los socialistas sobre si se había enviado este asunto y por qué no se había publicado y han contestado que se envió el día 25 de agosto pero que "el Ayuntamiento no ha pagado la tasa", informa el PSOE en nota de prensa.

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DEPORTES

La moción del Grupo Municipal Vox para la modificación del reglamento regulador del uso de las instalaciones deportivas municipales en materia de seguridad, convivencia, higiene y protección de la intimidad en las piscinas municipales se ha aprobado por mayoría.

El portavoz del Grupo Municipal Vox Talavera de la Reina, David Moreno, ha subrayado que "las piscinas municipales son uno de los servicios públicos más utilizados por los vecinos de Talavera durante el verano, un espacio de ocio, deporte y convivencia donde acuden diariamente familias, personas mayores, jóvenes y niños con un único objetivo: disfrutar de unas instalaciones públicas en un ambiente seguro y tranquilo".

"Hoy no estamos debatiendo una moción ideológica, estamos hablando de sentido común, de convivencia y del derecho a los ciudadanos a disfrutar de unas piscinas municipales, seguras, tranquilas y con normas que se cumplan", ha afirmado.

Por su lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha indicado que el reglamento existente en este momento "se ha quedado obsoleto y que hay que seguir apostando por la seguridad, por mejorar la convivencia y también la higiene y la protección de la intimidad en estos centros y recintos municipales".

MOCIÓN CONTRA SÁNCHEZ Y CEUTA

Además, el pleno ha respaldado la moción propuesta por Vox "contra la corrupción de Pedro Sánchez, que ha sumido a la nación en una espiral de degradación institucional, social y económica sin precedentes, guiada exclusivamente por el lucro personal y económico de sí mismo, de su entorno más cercano y de su propio partido".

Asimismo, Moreno ha denunciado la "invasión migratoria y la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes que también representan el mayor exponente de la corrupción política de Sánchez".

Además, el Ayuntamiento ha mostrado su apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de una declaración institucional que presentó el Partido Popular y que han respaldado todos los grupos municipales, en defensa de la seguridad, la integridad territorial y la solidaridad europea, demandando al Gobierno de España garantizar una dirección y coordinación única y eficaz de todos los recursos estatales que intervienen en situaciones de emergencia fronteriza, así como reforzar de forma permanente los medios humanos, materiales, tecnológicos y de infraestructura destinados a la vigilancia y protección de la frontera.

ZONA DE BAJAS EMISIONES

Por otro lado, se ha aprobado de forma definitiva y por mayoría la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Talavera.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha dicho que con esta aprobación se culmina la tramitación administrativa y se da cumplimiento a la normativa vigente en esta materia.

Ha recordado que el modelo diseñado para Talavera "está adaptado a la realidad de la ciudad y pensado para los talaveranos, apostando por una implantación proporcionada y alejada de modelos restrictivos aplicados en otros municipios".

En este sentido, ha recalcado que la entrada en vigor de la ordenanza "no supondrá restricciones a la circulación de vehículos ni la imposición de sanciones por acceder a la Zona de Bajas Emisiones".

PSOE Y SU DENUNCIA A LA FISCALÍA

De su lado, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que ha presentado a la Fiscalía una denuncia "por los hechos que se vienen aconteciendo feria tras feria, año tras año, con el incumplimiento del control y fiscalización previa en los expedientes de la luz y sonido en las ferias de Talavera".

Así, han recordado que "en diferentes ruedas de prensa han denunciado que desde la Concejalía de Festejos se vienen incumpliendo reiteradamente el control y fiscalización previa que debe haber en todos los expedientes administrativos, sumando ya casi un millón de euros de reparos, sin control ni fiscalización previa por parte del interventor, reparos que han sido levantados una y otra vez por el alcalde, José Julián Gregorio", ha informado el PSOE en nota de prensa.