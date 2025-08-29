Talavera de la Reina recuperará la antigua fuente y lavadero de 'Los Caños'

El concejal de Agricultura, Ganadería, Entorno Rural y Acción Comarcal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez, en la antigua fuente y lavadero de 'Los Caños'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Agricultura, Ganadería, Entorno Rural y Acción Comarcal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez, ha anunciado que se recuperará "la antigua fuente y lavadero de 'Los Caños', situado a la salida de Talavera cerca de la carretera de Talavera-Cervera, en el propio Camino de los Caños, "un lugar emblemático para muchos talaveranos, un lugar que entraña muchísimos recuerdos para toda la Comarca y que por fin vamos a recuperar".

En nota de prensa, Gerardo Sánchez ha subrayado que "seguimos en el empeño de recuperar todo lo que hemos perdido en los últimos años, aunque no es posible una rehabilitación, porque hemos sufrido el expolio durante los últimos años de todo el material que allí existía, vamos a hacer una recreación de manos de un arqueólogo de la ciudad,lo más fiel posible a como estaba construido".

En concreto, este proyecto se divide en dos fases, en esta primera fase se va a recuperar el antiguo lavadero de 'Los Caños' y el año que viene, en una segunda fase, se creará un parque peri urbano que "permita disfrutar de todo ese entorno tan maravilloso".

En ese sentido, Sánchez ha asegurado que "llevamos todo el verano trabajando en ello, y en breve van a dar inicio las obras de esta primera fase".

"Es sabido que a la Fuente-Lavadero de Los Caños se iba a lavar y a beber desde tiempos inmemoriales, todavía quedan restos del antiguo manantial que desde época antigua surtía de agua a los vecinos que venían desde Talavera y alrededores", ha expuesto el edil del ramo.

Las obras a realizar "se encuadran dentro del plan de recuperación de espacios y lugares emblemáticos que esta corporación está llevando a cabo debido al intenso trabajo de inspección, desbroce y actuaciones varias que se vienen realizando en las zonas periurbanas y rurales de la ciudad desde esta concejalía".

La reconstrucción de estas estructuras "se va a basar en fotos, planos antiguos y publicaciones apoyada en un profundo estudio y supervisión histórica permanente de todos los trabajos, de tal modo que primero se desbrozará todo el perímetro para poder encontrar si todavía quedan huellas de esas construcciones antiguas, pasando en una segunda fase, a la construcción de la estructura de la Fuente-Lavadero en materiales respetuosos y fidedignos, tales como la piedra de granito y ladrillos antiguos".

Por otro lado, Gerardo Sánchez ha recordado también que desde el Consistorio talaverano ya se ha sacado a licitación el procedimiento de limpieza y mantenimiento de algunos de los arroyos que discurren por la ciudad, con el fin de "evitar los problemas de inundaciones generados en períodos de grandes lluvias o lluvias muy intensas".

En ese contexto, Sánchez ha recordado que durante el pasado año ya se realizaron dichas actuaciones en los arroyos del 'Berrenchín' y 'Papacochinos', al tiempo que ha avanzado que se actuará en los arroyos de 'La Portiña', 'El Bárrago' y 'Baladiel', según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.