Talavera revisará los elementos patrimoniales de la ciudad para ver si han quedado afectados por las lluvias

TOLEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Organismo Autónomo Local de Cultura (OAL) en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha informado que, a raíz de las últimas lluvias acaecidas en la ciudad, desde el Consistorio talaverano se ha pedido a los técnicos municipales "una revisión de aquellos elementos patrimoniales susceptibles de algún deterioro o desprendimiento".

Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa, donde ha querido responder a las acusaciones del portavoz del Partido Socialista de Talavera, que denunciaba de manera pública "el estado de abandono que presenta el patrimonio histórico de Talavera de la Reina", incidiendo en la importancia de llevar a cabo "estas actuaciones preventivas para evitar daños personales".

En concreto, Etayo ha explicado que "a diferencia de la información vertida desde el PSOE, realmente las torres afectadas son la torre 9 y 10", según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

En primer lugar, Etayo ha señalado que "la torre 9 ya se apuntaló hace unos meses y no se ha avanzado en ella, debido a que hasta el momento no exigía de urgencia", mientras que "por otro lado, la torre 10, después de una primera revisión visual, se da cuenta que en la cara norte de esa torre el llagueado aparece muy lavado y podría haber algún desprendimiento, pero no derrumbe".

"Los técnicos han considerado vallar de forma preventiva como es lógico, para evitar que nadie pase pegado a esa torre", ha explicado el edil del ramo. Además, Etayo ha confirmado que tras la revisión de la torre 9, "aparentemente no ha sufrido ningún desperfecto más del que tenía anteriormente".

En ese contexto, Enrique Etayo ha detallado que, tras estas revisiones preventivas, desde la Concejalía de Patrimonio se pusieron en contacto con el arquitecto que redactó el Plan Director de la Muralla, Fernando Cobo, con el objetivo de visitar estos elementos patrimoniales para decidir qué actuaciones hay que llevar a cabo.

"Seguimos trabajando, este vallado no se pone porque se nos haya ocurrido a nosotros, sino que a raíz de la lluvia hemos encargado la revisión de los elementos patrimoniales", ha subrayado Etayo.

"PELIGRO REAL" EN LA CASA DE LOS CANÓNIGOS

Por otro lado, el concejal del ramo ha avanzado que tras la revisión de estos elementos patrimoniales, han detectado "una actuación mucho más importante y mucho más urgente, y que sí supone un peligro real, que es el edificio oeste de la Casa de los Canónigos".

Cabe recordar que este edificio ya sufrió un derrumbe en la planta tercera y perdió parte de la fachada y parte del tejado y "ahora estas lluvias han afectado a la parte interior del edificio".

En otro orden de cosas, el concejal de Patrimonio ha avanzado que han tenido que "readaptar el proyecto de rehabilitación de la Casa de los Canónigos, que contaba con 250.000 euros por parte de la Diputación provincial de Toledo, y que ahora sumará 180.000 euros de recursos del Ayuntamiento de Talavera con motivo de la declaración de emergencia".

"Esto nos va a permitir agilizar los trámites", ha enfatizado Etayo, al tiempo que ha avanzado que, dichas obras en el edificio oeste de la Casa de los Canónigos, comenzarán en unos diez o quince días", ha apuntado.

Esta actuación, que iba a consistir una fijación externa para afianzar el edificio y poner una cubierta provisional, ahora en el nuevo planteamiento se incluirá la reconstrucción de todo el tejado de manera definitiva, impermeabilizará la reconstrucción de la fachada que se derrumbó conservando la estructura original, y se van a reforzar todos los forjados de todas las plantas del edificio. "Vamos a pasar de tener una estructura provisional, y que en algún momento habría que quitar coma a una actuación definitiva".

En concreto, la empresa talaverana Artectum será la encargada de desarrollar esta reconstrucción de manera definitiva, y que al ser una actuación de urgencia, conlleva un importe económico total de 388.678 euros.

Antes de finalizar Enrique tallo ha querido responder al partido Socialista de Talavera, afirmando que "pese a pesar de que ahora el partido Socialista se atribuye la preocupación por el estado del patrimonio de Talavera de la Reina si hubiesen actuado durante el 2022 y 2023 con ese convenio económico valorado en 250.000 anuales que no pidieron a la Diputación provincial de Toledo, probablemente esto que está ocurriendo ahora no hubiese ocurrido".