Talavera solicita al Gobierno de C-LM la suspensión de la tramitación de Proyecto Prioritario de la planta de biometano

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha avanzado que el Ayuntamiento ha solicitado formalmente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la remisión de toda la información existente y un informe sobre el estado de tramitación de cualquier expediente orientado a la declaración de Proyecto Prioritario para la implantación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos y producción de biometano o biogás en el término municipal de Talavera.

Asimismo, el Consistorio ha solicitado la suspensión cautelar de aquellos expedientes que pudieran encontrarse en tramitación hasta poder analizar la documentación y, en su caso, formular las alegaciones o acciones que considere oportunas en defensa de los intereses municipales.

Según informa el Consistorio, García-Barroso ha explicado que esta petición responde a la necesidad de que el Ayuntamiento disponga de toda la documentación y pueda conocer con detalle el estado de tramitación de este tipo de proyectos, dado que, hasta la fecha, no ha recibido la información necesaria por parte de la Administración regional.

El portavoz ha recordado que el Ayuntamiento tiene constancia de las actuaciones promovidas por la mercantil Montearagón Bioenergy para la implantación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos y producción de biometano en suelo rústico del municipio, cuya Declaración de Impacto Ambiental fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado mes de junio.

No obstante, el escrito remitido a la Junta pone de manifiesto que el Consistorio desconoce si este proyecto, o cualquier otro similar, pretende acogerse o se encuentra en tramitación para su declaración como Proyecto Prioritario al amparo de la Ley 5/2020 de Castilla-La Mancha.

En este sentido, García-Barroso ha señalado que la declaración de Proyecto Prioritario tiene importantes efectos desde el punto de vista urbanístico, por lo que resulta imprescindible que el Ayuntamiento conozca con exactitud el alcance de cualquier procedimiento en marcha antes de que continúe su tramitación.

"Queremos conocer exactamente qué proyectos pueden estar tramitándose, disponer de toda la documentación y garantizar que el Ayuntamiento pueda ejercer plenamente sus competencias y defender los intereses de la ciudad antes de que se consoliden situaciones jurídicas de difícil reparación", ha afirmado el portavoz.

Asimismo, ha explicado que los servicios jurídicos municipales continúan estudiando las distintas actuaciones que puedan resultar procedentes, entre ellas una eventual modificación del Plan de Ordenación Municipal, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad jurídica y proteger los intereses generales del municipio.

JUNTA DE GOBIERNO

En Junta de Gobierno se ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro, mediante arrendamiento con opción de compra, de cuatro nuevos vehículos para la Policía Local a favor de la empresa Autos Iglesias, S.L., con un primer lote de tres vehículos de patrulla totalmente equipados por un coste IVA incluido de 204.732 euros y un segundo lote que consta de una furgoneta destinada al Equipo de Investigación de Accidentes por un importe IVA incluido de 101.059,20 euros.

También se ha aprobado el inicio del expediente para la contratación del servicio integral de colaboración en la recaudación de los ingresos municipales, un contrato con una duración inicial de tres años, prorrogable hasta un máximo de cinco y con un coste IVA incluido de 492.562,26 euros.

"Este contrato está destinado a reforzar el control sobre la gestión tributaria municipal mediante la creación, por primera vez, de una función de inspección tributaria", ha explicado el portavoz municipal.

El objetivo principal es mejorar el control de las liquidaciones, las tasas y los impuestos municipales, combatir el fraude fiscal y actualizar la realidad tributaria de la ciudad.

Además, se ha dado luz verde a la certificación número tres del contrato mixto de suministro para la adquisición de juegos, incluida su instalación 'in situ', y obra de adecuación de parques infantiles por un importe IVA incluido de 31.014,83 euros a favor de la empresa Mobiliario Urbano y Parques de Castilla SLU, y a la certificación número uno del contrato de obras de asfaltado en avenida Francisco Aguirre, calle Viena y otras por un importe total de 58.108,30 euros, IVA incluido.

Finalmente, el portavoz ha trasladado, en nombre del Ayuntamiento, el pésame por el fallecimiento de Don Aurelio de León, hijo adoptivo de Talavera, destacando su compromiso solidario y su constante labor en favor de las personas más necesitadas.