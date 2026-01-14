Talavera traslada a la Fiscalía el caso de la muerte de un gato por un disparo en instalaciones municipales

La concejala Julia González en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Sanidad de Talavera de la Reina, Julia González, ha avanzando que el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el caso de la muerte de un gato de colonia felina por un disparo, producido en instalaciones municipales recientemente.

En rueda de prensa la concejal ha explicado que según los informes técnicos elaborados por la concejalía de Sanidad y Consumo, el animal fue hallado muerto "con claros signos de violencia" y las pruebas veterinarias practicadas confirman la existencia de un proyectil alojado en la base del cráneo, compatible con munición de plomo, probablemente del calibre 22, "lo que provocó una muerte inmediata, con entrada del proyectil por el lado izquierdo del cuello".

González ha indicado que el análisis de las cámaras municipales ha revelado la presencia de un vehículo que se detuvo durante varios segundos en el lugar donde se encontraba el animal y abandonó posteriormente la zona, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa. Las grabaciones, junto con los informes técnicos y el resto del material probatorio, "han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para su investigación".

Por eso, la concejal ha recordado que los gatos comunitarios están protegidos por la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que prohíbe expresamente el maltrato y la muerte intencionada de animales, así como el uso de armas fuera de los supuestos legalmente permitidos.

Asimismo, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, "tipificado en el artículo 340 bis del Código Penal, concurriendo la agravante del uso de armas". Además, el Ayuntamiento aplica un protocolo de gestión ética de las colonias felinas.

El Ayuntamiento mantiene custodiado el cuerpo del animal, preservando la prueba y se han remitido todos los informes técnicos y grabaciones a la autoridad competente.

Julia González ha precisado que la colonia felina a la que pertenecía el animal estaba gestionada conforme a los protocolos municipales de gestión ética de colonias felinas (método CER), por lo que este acto supone no sólo una agresión contra un animal protegido, sino también "un ataque directo a una política pública municipal de bienestar animal y convivencia ciudadana".

La concejala responsable del área ha sido tajante al señalar que "el Ayuntamiento no va a mirar hacia otro lado", reiterando el compromiso firme de colaboración con la investigación hasta la identificación del responsable o responsables.

SUELTA DE GALGOS

Por otra parte, Julia González, ha explicado que también recientemente se han soltado tres galgos en una colonia felina cercana a las instalaciones municipales donde se produjo la muerte del gato anteriormente citado, "aunque no se ha identificado a los dueños, pero sí se ha hablado con vecinos, y una trabajadora de un sitio cercano ha afirmado que los dueños de los galgos dijeron que iban a volver a matar a los gatos de la colonia felina que hay allí".

DESTROZOS COLONIAS FELINAS

Además, la concejal ha indicado que en fechas próximas al final del año 2025 y comienzos de 2026, se han registrado "destrozos intencionados" en puntos de alimentación y elementos de mobiliario urbano autorizados para la gestión de colonias felinas, "y no son hechos accidentales".

Los daños observados han sido a estructuras golpeadas, desplazadas o inutilizada y responden a actos deliberados, realizados mediante patadas o agresiones directas al mobiliario.

Estos actos dificultan gravemente la labor de los cuidadores y cuidadoras autorizados, afectan directamente al bienestar de los animales, al interrumpir su alimentación controlada, y generan un coste económico para el Ayuntamiento, ya que se trata de bienes públicos que deben ser repuestos.

González ha reconocido la labor de asociaciones como CER Gatos Talavera y de la red de voluntariado de colonias felinas, que trabajan de forma altruista, coordinada y conforme a la normativa municipal, aplicando el método CER (captura, esterilización y retorno).

"Estas personas no solo cuidan de los animales, sino que contribuyen a la convivencia vecinal, a la salubridad y al control poblacional, evitando problemas mayores a medio y largo plazo".

Por eso, la concejal ha hecho un llamamiento al respeto y a la colaboración ciudadana, para que se respeten los puntos de alimentación autorizados, se mantengan las zonas limpias y ordenadas.

En cuanto a las sanciones, los daños al mobiliario de colonias felinas "no son una gamberrada menor, son infracciones sancionables conforme a la normativa municipal y estatal vigente en 2026". Las infracciones leves acarrean multas entre 150 y 3.000 euros, cuando se produce vandalismo sin lesión directa a los animales, las graves, conllevan sanciones de hasta 60.000 euros, si los daños suponen un perjuicio grave para el bienestar animal o incluyen el uso de sustancias peligrosas.

Si los actos provocan lesiones graves o la muerte de animales, la Ley 7/2023 contempla sanciones que pueden alcanzar los 200.000 euros, además de posibles responsabilidades penales. En Talavera, además existe un Reglamento Municipal de Gestión de Colonias Felinas, aprobado en septiembre de 2025.

"Creo que todos tenemos que tomarnos en serio que los animales no pueden maltratarse, y menos pegarlos tiros y soltar galgos", ha finalizado.