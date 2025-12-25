El talaverano Tomás A. Perantón presenta su libro 'Arri y Eli-El Tesoro del Tremebundo' en la ciudad este viernes. - TOMAS A. PERANTÓN

TOLEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 26 de diciembre, a las 17.30 horas, la Biblioteca Municipal Niveiro Alfar El Carmen de Talavera de la Reina será el escenario de la presentación de 'Arri y Eli-El tesoro del Tremebundo', la nueva novela del autor talaverano Tomás A. Perantón, segunda entrega de la saga Arri y Eli.

El acto contará además con la representación de un radioteatro infantil basado en un cuento navideño original del autor, titulado 'Arri y Eli-Corazón congelado', interpretado por niños y jóvenes asistentes y dirigido a público infantil a partir de 6 años.

'Arri y Eli-El tesoro del Tremebundo' es una novela dirigida a lectores de entre 8 y 13 años, que combina aventura, misterio y emoción en una historia donde la curiosidad y el valor se enfrentan a un gran secreto del pasado, ha informado el propio autor en nota de prensa.

Acompañados por personajes ya conocidos como Bocaferoz, Berni, la abuela Sofía o el perro Albaricoque, los protagonistas deberán tomar decisiones importantes y aprender a mirar más allá de las apariencias.

Natural de Talavera de la Reina, Tomás A. Perantón continúa consolidando su trayectoria en la literatura infantil con una saga que busca conectar con los jóvenes lectores a través de historias que entretienen y transmiten valores.

La presentación tendrá lugar en la Biblioteca Municipal Niveiro Alfar El Carmen, un edificio histórico con más de 300 años de antigüedad, y concluirá con la firma de ejemplares por parte del autor.