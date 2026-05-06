El talento emergente de 'Rata', 'Pilu' y 'For Your Information' protagonizará Albacete Open Stage desde este sábado

Presentación de 'Albacete Open Stage'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 6 May. (EUROPA PRESS) -

Albacete Open Stage 2026 se celebrará durante el mes de mayo con tres conciertos que tendrán lugar en distintos espacios públicos de la ciudad en horario matinal. Así, la programación comenzará el 9 de mayo en la Plaza de la Constitución con la actuación de 'Rata' a las 12.30 horas.

El 16 de mayo el ciclo continuará en el Parque Abelardo Sánchez con el concierto de 'Pilu', también a las 12.30 horas. Finalmente, el 23 de mayo el Parque de los Scouts acogerá la actuación de 'For Your Information' a las 12.30 horas, poniendo el broche final a esta edición, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado en rueda de prensa una nueva edición de este ciclo de conciertos matinales organizado por el Ayuntamiento de Albacete junto a Albasonora, destacando su papel como plataforma para el talento emergente y como una propuesta cultural abierta a toda la ciudadanía.

Durante su intervención, en la que ha estado acompañada de los dos organizadores del evento, Javier Alarcón y Jesús Ortega, Serrallé ha asegurado que "Albacete Open Stage es una oportunidad para que la ciudad se abra a nuevas voces, nuevos sonidos y nuevas formas de expresión" y ha subrayado que esta iniciativa demuestra el compromiso municipal con una cultura viva, accesible y en constante evolución.

La concejala ha afirmado que "apostar por artistas emergentes es apostar por el futuro de la creación cultural" y ha añadido que este proyecto permite acercar a la ciudadanía algunas de las propuestas musicales más interesantes del panorama actual en España en un formato cercano y participativo.

En este sentido, ha puesto en valor que la música salga al encuentro de la ciudadanía en espacios públicos, señalando que "cuando la cultura ocupa la calle, la ciudad se transforma y se fortalece como espacio de convivencia y participación".

Serrallé ha agradecido especialmente la colaboración de albaSonora, destacando su implicación y su capacidad para aportar una mirada actual y conectada con la escena musical y ha señalado que la cooperación entre la administración y los agentes culturales resulta clave para impulsar proyectos que respondan a las inquietudes de la ciudadanía y contribuyan a enriquecer la oferta cultural.

La responsable municipal de Cultura ha defendido que este ciclo responde a una forma de entender la política cultural basada en la apertura, la innovación y la generación de oportunidades, y ha destacado que iniciativas como esta refuerzan el posicionamiento de Albacete como una ciudad dinámica, creativa y comprometida con el desarrollo cultural.

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a participar en esta propuesta y a descubrir nuevos talentos, subrayando que la cultura no solo se consume, sino que se vive y se comparte.