Talleres infantiles, de pintura, visitas guiadas y música, en el 'Día del Patrimonio Andalusí' en Toledo este sábado

Cartel del 'Día del Patrimonio Andalusí 2026' - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'Día del Patrimonio Andalusí 2026' tratará de poner en valor por segundo año consecutivo la riqueza patrimonial de Toledo desde un punto de vista diferente, a través de un programa dirigido a que los visitantes conozcan los vestigios de la cultura Andalusí en la ciudad.

La iniciativa, que se celebrará este sábado, 20 de junio, incluye talleres infantiles, talleres de pintura, visitas guiadas, además de música y bailes en vivo, tal y como ha presentado este martes en rueda de prensa el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco.

Velasco ha comentado que esta programación es una invitación para que todos los toledanos, visitantes y turistas disfruten de la ciudad con una mirada puesta en su patrimonio andalusí, mediante la celebración de actividades para todos los públicos.

La jornada, cuyas propuestas son gratuitas y permiten la entrada hasta completar aforo, se pueden reservar desde este miércoles, 17 de junio, a través de la web www.turismo.toledo.es.

De este modo, el taller infantil 'La cerámica medieval andalusí en Tulaytula' arrancará a las 11.00 horas y dará a conocer a los más pequeños las técnicas y motivos decorativos de la cerámica medieval andalusí. Así, los asistentes podrán decorar su propio ataifor medieval con la técnica de verde y manganeso, según recoge la programación.

De igual modo, el taller de pintura en seda natural 'Tramas de Al-Ándalus' contendrá dos pases, uno a las 11.00 y otro a las 13.00 horas, permitiendo a los asistentes crear una pieza de seda natural de gran formato en la mezquita de Tornerías.

El programa también contará con las mini-visitas comentadas 'Legado Andalusí', donde los participantes conocerán espacios como la antigua mezquita del Salvador, con pases a las 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 y 13.00 horas. La antigua mezquita de Bab Al Mardum --hoy Cristo de la luz-- con entradas a las 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 y 13.00 horas, además de una apertura nocturna a las 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 y 23.30 horas.

Asimismo, estas mini-visitas comentadas atravesarán la antigua mezquita de Tornerías con pases a las 11.00, 12.00, 13.00 y 14.00 horas. El taller del Moro y Jardín, a las 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 y 13.00 horas. Además de la casa-palacio andalusí 'Casa del Temple', con pases a las 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 y 13.00 horas.

VISITAS GUIADAS

Las visitas guiadas 'Tulaytula: Un viaje por el Toledo andalusí', contendrán el recorrido 'Antiguas Mezquitas de Toledo', que incluye el acceso a la mezquita de Bab Al Mardum, la mezquita de Tornerías y la antigua mezquita del Salvador, con pases a las 10.00, 11.00, 11.30 y 12.00 horas. También, la visita guiada 'Jardines andalusíes de Toledo' recorrerá el jardín taller del Moro, el jardín Museo Sefardí y el jardín Museo de Santa Cruz, en horario de 10.00, 11.00 y 12.00 horas.

Paralelamente, la visita guiada 'Tulaytula: la senda Galiana y la Huerta del Rey' sumará un único pase a las 10.00 horas, mientras que la visita guiada 'Parque de la Vega: Inspiración legado andalusí' se podrá disfrutar a las 11.00, 12.00 horas, así como a las 20.00 y 21.00 horas.

MÚSICA Y DANZA EN VIVO

El programa permitirá disfrutar de música en vivo en la antigua mezquita de Bab Al-Mardum a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas. El espectáculo, que correrá a cargo del cuarteto 'Veneranda Dies Ensemble', ofrecerá un repertorio sobre las Tres Culturas con cantos en árabe-marroquí, galaico-portugues y sefardí. Todo ello, interpretado con flautas medievales, fídula, citola y percusiones orientales, persas y medievales.

Por último, la 'Danza andalusí al anochecer en la Puerta del Sol' representará danzas inspiradas en músicas y cantos de oriente en un entorno como es la Puerta del Sol --acceso por calle Cristo de la Luz, verja Puerta de Bab Al-Mardum--.

Velasco ha querido agradecer la colaboración de las distintas instituciones y entidades que hacen posible esta programación, entre ellas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Museo Sefardí y el Museo de Santa Cruz, "porque sin su apoyo no podríamos desarrollar una jornada como esta para mostrar y poner en valor la cultura andalusí en nuestra ciudad", ha concluido.