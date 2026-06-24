Tarancón arranca este jueves la Semana del Orgullo bajo el lema 'Ser, vivir, sentir con Orgullo'

Presentación del programa con motivo del Orgullo en Tarancón.
Presentación del programa con motivo del Orgullo en Tarancón. - AYUNTAMIENTO
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 14:29
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CUENCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tarancón, Raúl Añover, ha presentado este miércoles la programación organizada con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, una propuesta que se desarrollará desde este jueves, 25 de junio, al 11 de julio bajo el lema 'Ser, vivir, sentir con Orgullo'; y que tiene como objetivo promover la igualdad, el respeto y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ a través de diferentes actividades culturales e institucionales.

Durante la presentación, Añover ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con una sociedad más inclusiva y diversa, poniendo en valor una programación que combina actos institucionales con propuestas divulgativas, audiovisuales y escénicas dirigidas a toda la ciudadanía, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación arrancará este jueves con el izado de la Bandera del Orgullo LGTBIQ+ en el Ayuntamiento y en los edificios municipales, a las 12.00 horas, como símbolo del compromiso institucional con los derechos y la igualdad del colectivo.

El viernes, 26 de junio, a las 11:00 horas en el escaparate del Auditorio Municipal, se inaugurará la exposición 'Los Colores del Colectivo LGTBIQ+', compuesta por siete paneles divulgativos que explican el significado de cada una de las letras del acrónimo LGTBIQ+, acercando a la ciudadanía la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género desde una perspectiva pedagógica e inclusiva.

Los actos continuarán el lunes 29 de junio con la lectura del manifiesto institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Ayuntamiento de Tarancón.

La programación culminará el sábado 11 de julio con una jornada cultural en el Mercado de las Artes 'Luisa Sigea'. A las 20.00 horas se proyectará el cortometraje '[NO] Body', dirigido por Sonia Bautista-Alarcón, una obra que aborda la memoria, el duelo y la identidad a través de la historia de un guionista que regresa al hogar familiar tras el fallecimiento de su padre. Iniciativa que llega gracias a la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Posteriormente, a las 20.25 horas, se representará la obra teatral 'Vaga y Maleanta', con Kiki Morgan como maestra de ceremonias, una propuesta que combina humor, cabaret y memoria histórica para rendir homenaje a quienes lucharon por los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Tarancón reafirma su compromiso con la defensa de la igualdad, la diversidad y el respeto, invitando a toda la ciudadanía a participar en unas actividades que pretenden fomentar la convivencia, la sensibilización y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

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