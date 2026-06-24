Tarancón arranca este jueves la Semana del Orgullo bajo el lema 'Ser, vivir, sentir con Orgullo'

Presentación del programa con motivo del Orgullo en Tarancón. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tarancón, Raúl Añover, ha presentado este miércoles la programación organizada con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, una propuesta que se desarrollará desde este jueves, 25 de junio, al 11 de julio bajo el lema 'Ser, vivir, sentir con Orgullo'; y que tiene como objetivo promover la igualdad, el respeto y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ a través de diferentes actividades culturales e institucionales.

Durante la presentación, Añover ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con una sociedad más inclusiva y diversa, poniendo en valor una programación que combina actos institucionales con propuestas divulgativas, audiovisuales y escénicas dirigidas a toda la ciudadanía, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación arrancará este jueves con el izado de la Bandera del Orgullo LGTBIQ+ en el Ayuntamiento y en los edificios municipales, a las 12.00 horas, como símbolo del compromiso institucional con los derechos y la igualdad del colectivo.

El viernes, 26 de junio, a las 11:00 horas en el escaparate del Auditorio Municipal, se inaugurará la exposición 'Los Colores del Colectivo LGTBIQ+', compuesta por siete paneles divulgativos que explican el significado de cada una de las letras del acrónimo LGTBIQ+, acercando a la ciudadanía la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género desde una perspectiva pedagógica e inclusiva.

Los actos continuarán el lunes 29 de junio con la lectura del manifiesto institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Ayuntamiento de Tarancón.

La programación culminará el sábado 11 de julio con una jornada cultural en el Mercado de las Artes 'Luisa Sigea'. A las 20.00 horas se proyectará el cortometraje '[NO] Body', dirigido por Sonia Bautista-Alarcón, una obra que aborda la memoria, el duelo y la identidad a través de la historia de un guionista que regresa al hogar familiar tras el fallecimiento de su padre. Iniciativa que llega gracias a la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Posteriormente, a las 20.25 horas, se representará la obra teatral 'Vaga y Maleanta', con Kiki Morgan como maestra de ceremonias, una propuesta que combina humor, cabaret y memoria histórica para rendir homenaje a quienes lucharon por los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Tarancón reafirma su compromiso con la defensa de la igualdad, la diversidad y el respeto, invitando a toda la ciudadanía a participar en unas actividades que pretenden fomentar la convivencia, la sensibilización y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.