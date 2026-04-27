Tarancón pide a representantes de trabajadores reconsiderar su negativa al convenio laboral pues supone bloqueo de cobro

El alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, pide a los representantes legales del personal laboral que reconsideren su postura. - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La voluntad del equipo de Gobierno en Tarancón pasa por aplicar el incremento retributivo que lleva aparejada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a todos los trabajadores y trabajadoras, y el alcalde José Manuel López Carrizo, ha pedido a los representantes legales de los trabajadores que reconsideren su postura de no aprobar el convenio laboral.

Tal y como ha afirmdo el regidor, "está suponiendo el bloque automático del derecho del personal laboral municipal al cobro, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, de los salarios contemplados en la RPT".

En una comparecencia pública junto a la segunda teniente de alcalde y concejala de Personal, Lorena Cantarero, acompañado también por la mayor parte de concejales del equipo de Gobierno, ha pedido a los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras que reconsideren su postura de no aprobar el convenio laboral, pues está suponiendo el bloque automático del derecho del personal laboral municipal al cobro, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, de los salarios contemplados en la RPT.

En este sentido, el alcalde ha querido aclarar que "la RPT se aprobó en Pleno a principios de año y está en vigor, pero es un documento vivo que se puede seguir negociando".

"Lo que ya no volverá es esta oportunidad de aplicar el aumento de salarios con carácter retroactivo al personal laboral, necesita de la aprobación del Comité de Empresa, mientras que los funcionarios sí lo están cobrando", ha afirmado.

El próximo 30 de abril acaba el plazo para aplicar el incremento retributivo al personal laboral contemplado en la RPT, se estableció esta fecha tope en base al principio de anualidad presupuestaria, pues de no destinarse la cuantía presupuestaria al fin previsto deberá incorporarse a otras partidas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha remarcado que "nuestra primera prioridad son los trabajadores y trabajadoras, respetamos sus reivindicaciones, pero lo que queremos para ellos son salarios dignos, acabar con las desigualdades históricas entre funcionarios y personal laboral, entre trabajadores en una misma categoría, y tenemos constancia de que buena parte de la plantilla también lo quiere y reclama que esta subida salarial se aplique ya".

Asimismo, ha aclarado que "las retribuciones se han calculado en igualdad, cuando las condiciones laborales son las mismas, y partiendo de unos criterios aprobados en la Mesa de Negociación por unanimidad".

PRESENTE Y FUTURO

Carrizo ha insistido en el importante esfuerzo del Ayuntamiento, con el aumento de más de un millón de euros del capítulo de Personal en el Presupuesto Municipal y en que "la RPT es necesaria, es una reivindicación histórica de los trabajadores, es la herramienta para organizar el presente y el futuro del Ayuntamiento, gobierne quien gobierne".

Además la RPT conlleva la convocatoria en los próximos tres años de más de 70 plazas nuevas, lo que supondrá "la mayor oferta pública de empleo del Consistorio taranconero".

Representantes del equipo de Gobierno asistirán este lunes a la asamblea convocada por algunos trabajadores para desbloquear esta situación.