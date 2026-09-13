Tarazona de la Mancha reivindica la música como seña de identidad y cantera de talento en la Feria de Albacete - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La música sigue siendo la protagonista en el estand de la Diputación de Albacete. En esta ocasión, con Tarazona de la Mancha marcando el compás al ritmo de su Unión Musical Tarazonera, con cerca de 100 componentes 'desplegados' hoy en la 'casa' provincial en la Feria.

El presidente de la institución, Santi Cabañero, ha dado la bienvenida a esta delegación encabezada por su alcalde, Miguel Zamora, y en la que también han tomado la palabra integrantes de su Unión Musical, como Miguel Antonio González, profesor titular de trombón del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación y director durante 24 años de la Unión Musical Tarazonera, o Salvador López, profesor de piano del Real Conservatorio durante cuatro décadas, recientemente jubilado y promotor y jurado del Concurso de Piano 'Diputación de Albacete'.

También han intervenido María González, clarinetista y antigua alumna del Real Conservatorio que ha desarrollado su trayectoria profesional en España y en orquestas de ámbito internacional; y Alberto Cuartero, también antiguo alumno de este centro, profesor de tuba y antiguo docente de la Escuela de Música de Tarazona de la Mancha y director de la Unión Musical La Lira de Villalgordo del Júcar, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Músicos y músicas que han puesto de relieve que Tarazona de la Mancha tiene una historia musical colectiva que ha educado, emocionado y proyectado a generaciones de tarazoneros y tarazoneras, con una estrecha vinculación entre la música y la localidad y de ésta con el Real Conservatorio de la Diputación, cuyo 75 aniversario es el hilo conductor de este espacio en el que los pueblos de la provincia dan a conocer todos sus recursos al mundo.

Durante su intervención, Santi Cabañero ha reivindicado el gran escaparate que supone la Feria de Albacete para dar a conocer la riqueza cultural y artística que tiene nuestra tierra, apuntando que "necesitaríamos 87 días como mínimo para contar los 87 municipios de la provincia", y ha asegurado que hoy este stand "se viste de gala para recibir a Tarazona de la Mancha y a su Unión Musical".

En este sentido, el presidente de la Diputación ha puesto el foco en el profundo significado que estas agrupaciones musicales tienen para el conjunto del territorio provincial: "Son la mayor escuela de convivencia; un espacio que te ayuda a entender que sólo no vas a ningún lado, que aunque seas solista necesitas una buena base".

Además, ha subrayado el trabajo que hay "detrás", aludiendo a las horas de ensayo individual y colectivo, y a la continuidad en la práctica que requiere tocar cualquier instrumento, subrayando el talento y la calidad que se dibuja en la Unión Musical Tarazonera, al tiempo que ha remarcado el orgullo que supone para la provincia que ese talento salte las fronteras de la localidad para "inundar nuestro Real Conservatorio".

Cabañero también ha reafirmado el compromiso de su Gobierno con las bandas y escuelas de música, asegurando que es un orgullo apoyarlas y acompañarlas "porque son un motor cultural único en nuestro territorio, un motor cultural que hace pueblo y hace mejor nuestros pueblos".

Además, ha subrayado que estas experiencias formativas "hay que vivirlas, hay algo muy especial en ellas: aquí se genera un sentimiento de pertenencia que no se encuentra en casi ninguna otra cosa", ha afirmado, explicando que "tú puedes recorrer el mundo haciendo música, pero al final tu banda es tu banda siempre y vosotros y vosotras seréis siempre de la Unión Musical Tarazonera y yo seré siempre de la Toni Gómez López de Cenizate".

ZAMORA: "SOMOS UN PUEBLO DE MÚSICOS"

Por su parte, Miguel Zamora ha hablado como alcalde, pero sin renunciar a su condición de diputado provincial de Cultura y antiguo alumno del Real Conservatorio, y ha puesto el foco tanto en la importancia que la música tiene en la identidad de Tarazona de la Mancha, como en el esfuerzo que la localidad viene realizando para avanzar en la conservación y puesta en valor de la cultura y del rico patrimonio local, del que sin duda sus agrupaciones musicales son grandes exponentes.

"Estoy encantado y emocionado porque hoy venimos a hablar del mayor talento que tiene Tarazona y que ha importado al mundo entero, que es la música; somos un pueblo de músicos", ha afirmado, y aludiendo a la temática del stand, ha iniciado en que su localidad ha sido "una gran cantera" del Real Conservatorio Profesional de la Diputación.

Tarazona de la Mancha cuenta con una banda juvenil y una escuela municipal de música que cuenta actualmente con más de 250 alumnos y alumnas y 15 especialidades instrumentales, entre ellas oboe, fagot, violín o piano. Un modelo de formación que, generación tras generación, ha permitido que muchos jóvenes se incorporen a la Unión Musical y continúen posteriormente sus estudios en el Real Conservatorio Provincial, tal y como ha explicado Zamora.

Una realidad que se refleja también en la elevada presencia de músicos y músicas entre la población del municipio y en la existencia de cuatro charangas.

LA ESCUELA MUNICIPAL, CANTERA DE TALENTO

"Somos un pueblo que cuida este patrimonio y que hace comunidad a través de la cultura, impregnando en el carácter tarazonero ese gusto por la música y también ese talento musical", ha afirmado el alcalde.

Del mismo modo, ha presumido del volumen de vecinos y vecinas que se dedican con éxito al ámbito musical, y ha querido agradecer las ayudas provinciales, como elemento transformador y generador de oportunidades en su territorio y en cada territorio.

Además, Zamora no ha dudado en incidir en los valores compartidos que existen en cada banda de música, asegurando que "esa formación desde la infancia, te dediques o no profesionalmente a este mundo, te marca y te enseña para siempre", al tiempo que ha hecho un guiño a las familias que apoyan y acompañan a sus hijos e hijas en este proceso formativo.