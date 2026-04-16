Los técnicos apuntan a la sustitución de 250 metros de tubería para resolver el suministro en calle San Pedro de Cuenca

La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo. - EUROPA PRESS

CUENCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, ha informado de que en total se notificaron seis incidencias por los problemas de suministro de agua en viviendas y negocios del entorno de la calle San Pedro, en el Casco Antiguo de la capital, durante los días de Semana Santa y ha apuntado a la sustitución de un tramo de tubería como posible solución para la zona.

A preguntas de los medios de comunicación, portavoz municipal ha explicado que el concejal responsable de Aguas, Alberto Castellano, tiene previsto reunirse la semana que viene con los afectados para explicarles los trabajos que se han hecho para resolver esta avería.

Portillo ha explicado que los técnicos "creen" que podría solucionarse con el cambio de un tramo de unos 250 metros de tubería, entre la Plaza del Trabuco y el Leonor de Aquitania, "pero no se descartan otras intervenciones, porque están pensando en toda la zona".

Esta renovación de la tubería permitiría además utilizar en este tramo nuevos materiales que incluyen tratamientos preventivos contra la acumulación de cal, que es lo que ha provocado estos problemas de suministro.

Sin embargo, la concejal del Ayuntamiento de Cuenca ha apuntado que esto afectaría a una tubería de la red municipal, pero ha mostrado en la rueda de prensa el estado de una acometida de una vivienda privada, totalmente obturada por la cal, por lo que es probable que las comunidades de propietarios tengan también que hacer obra en los edificios particulares.

En cualquier caso, ha insistido en que van a seguir manteniendo información con los residentes y empresas afectadas.