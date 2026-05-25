Técnicos sanitarios se concentran en los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha por la reclasificación profesional

Jornada de huelga del personal técnico sanitario. - CCOO

TOLEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha han sido escenario de concentraciones del personal técnico sanitario que este lunes estaba llamado a la huelga por la reclasificación profesional, según ha informado el sindicato CCOO, quien ha convocado un paro y concentraciones en los centros sanitarios.

El pasado 21 de mayo hubo una concentración ante el Ministerio de Hacienda para reclamar la autorización del gasto necesario para que el Ministerio de Sanidad pueda ejecutar de manera inmediata la reclasificación.

"El bloqueo supone un incumplimiento del acuerdo firmado y una falta de respeto hacia unos profesionales imprescindibles para el funcionamiento del sistema sanitario público", advierten desde el sindicato en nota de prensa.

El acuerdo firmado en 2022 entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT, recogía de manera clara la reclasificación de los técnicos superiores y medios del Sistema Nacional de Salud del personal técnico superior en el grupo B, y el personal técnico medio en el grupo C1. Ello supondría un ascenso de grupo respecto al que están encuadrados actualmente.

El plazo límite para ejecutar dicha reclasificación finalizaba en 2023. Sin embargo, a día de hoy, según el sindicato, los técnicos siguen sin ser situados profesionalmente donde les corresponde, según su titulación y sus competencias.

CCOO lleva años luchando y reclamando el encuadre de este personal de acuerdo con sus estudios y con un reconocimiento que ya es real en Europa y continuará "en su empeño" para que obtenga el lugar que le corresponde por sus funciones, cada vez más numerosas y complejas.

"Si persiste esta situación de bloqueo, continuaremos e intensificaremos las movilizaciones hasta lograr el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos", avisan desde el sindicato.