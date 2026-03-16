Tecnología y humanidad se unen en el Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica de Alcázar - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CIUDAD REAL, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha abierto sus puertas en Alcázar de San Juan el Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica, un espacio que aúna tecnología y humanidad y abre "una puerta a la esperanza" para las personas que padecen daño cerebral.

Así lo ha indicado en el acto de inauguración del centro su director, Antonio Felizola, quien ha estado acompañado por el la alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y el presidente regional, Emiliano García-Page.

Felizola ha apuntado que este centro nace para decir a las personas afectadas por un daño cerebral adquirido "algo muy claro: No estáis solas". "Aquí encontrarán excelentes profesionales que creemos profundamente en vuestra recuperación".

"El daño cerebral adquirido es una realidad que irrumpe sin avisar. La persona está presente, pero ya no es exactamente la misma, y es precisamente ahí donde la rehabilitación neurológica cobra todo su sentido, porque rehabilitar no es sólo recuperar funciones, rehabilitar es construir proyectos de vida", ha aseverado.

Ha incidido así en la importancia de la neuroplasticidad gracias a la cual el sistema nervioso puede crear nuevas conexiones, aprender de nuevo y "abrir caminos donde antes parecía imposible". "Este centro nace precisamente con esta convicción, que siempre existe un camino hacia la recuperación".

RECUPERAR LA SALUD, LA AUTONOMÍA Y LA DIGNIDAD

De su lado, la alcaldesa de Alcázar de San Juan ha destacado que este es un servicio más que consigue tener el municipio. "Además no solo es eso, sino que en realidad es un modo para recuperar la salud, la autonomía y la dignidad".

"Es un modo de recuperar vida y eso es siempre muy de agradecer", ha indicado, para destacar la "transformación" que ha expermimentado Alcázar de San Juan a lo largo de estos 11 años de Gobierno de Emiliano García-Page.

"Hemos sido durante mucho tiempo un referente, y seguimos siendo y seguimos avanzando en ello, en la prestación de servicios a las personas, que yo creo que para un médico es fundamental, pero para los políticos, por lo menos para nosotros, es imprescindible", ha destacado.

LA PREVENCIÓN

Fernández Sanz ha destacado que este centro cubre "perfectamente" la tarea que le encomendó el presidente regional al llegar al Gobierno, además de las obras o la recuperación emocional de las personas, como es pensar en la prevención.

"Estamos en este edificio lleno de bondad, de luz y emociones", ha indicado, para apuntar que la Consejería quiere distribuir por Castilla-La Mancha una serie de centros de día para cuidar a las personas y las familias una vez que ya han tenido este diagnóstico, que en un 80 por ciento suele ser ictus.

"Tener esto con nosotros, tenerlo en Castilla-La Mancha, tenerlo como proyecto piloto para saber cómo vamos a conducir el resto de tiempo, es lo que alberga una esperanza estupenda y es por lo que le doy las gracias principalmente a nuestro presidente, a Emiliano García-Page", ha concluido.

UAN RED AMPLIA

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha destacado la importancia de este centro para señalar que el próximo de las mismas características se inaugurará el 31 de marzo en Talavera de la Reina, "en una red que probablemente sea de las más amplias que haya en el servicio sanitario español".

Ha resaltado así la importancia de que en una región como Castilla-La Mancha se planteen los servicios de tal forma de forma que se acerquen a la gente. "Es mucho más caro que concentrar todos los servicios en Madrid o en una capital pero el hecho de acercarlos, aunque el número de usuarios sea pequeño, nos permite llegar a mucha más gente", ha defendido.

Ha definido el servicio que va a dar el Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica de Alcázar como de "los más hermosos" y, también, de los más punteros de la región por lo que ha dado las gracias y ha felicitado a sus responsables por ello.