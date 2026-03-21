Tellado afirma que los ciudadanos de C-LM "no están preocupados" por que haya más diputados sino por tener más médicos

El secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente regional del PP, Paco Núñez, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, entre otros, en Layos. - PP

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho alusión este sábado al reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, para reseñar que "los castellanomanchegos no están preocupados por que en las Cortes de Castilla-La Mancha haya más diputados, como cree Emiliano García-Page".

"Lo que quieren los castellanomanchegos es que en esta tierra haya más médicos, que tengan mejores condiciones de trabajo", ha destacado durante su intervención en la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones de Toledo que se ha celebrado en Layos y en la que han intervenido también el presidente regional del PP, Paco Núñez, y el presidente provincial y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Tellado se ha referido así a la enmienda presentada a la reforma del Estatuto por el PP de Castilla-La Mancha, a través de sus parlamentarios en el Congreso de los Diputados, pidiendo que no se modifique la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales, hecho que motivó que desde el PSOE de Castilla-La Mancha se señalara al propio Miguel Tellado como artífice de la misma, "por estrategia electoral", y que el propio presidente regional, Emiliano García-Page, censurase la "traición" del PP con el Estatuto, pidiéndole la retirada de esa enmienda.

Este sábado ha sido el secretario general del PP el que se ha pronunciado sobre este asunto para asegurar que en el PP saben "escuchar a la gente" y saben "las prioridades, las reivindicaciones, las demandas" de las personas, entre las que, a su juicio, en Castilla-La Mancha no figura que haya más diputados en el Parlamento autonómico.

Dicho esto, se ha mostrado seguro de "cuando haya urnas aquí, en Castilla-La Mancha", también el Partido Popular "se impondrá sobre el delegado de Sánchez en Castilla-La Mancha que se llama Emiliano García-Page. Yo no tengo ninguna duda", pues el PP es "una alternativa que los ciudadanos están validando en las urnas. Lo vemos en cada proceso electoral que se convoca, cada vez que se ponen las urnas en los colegios electorales". Tellado ha asumido que "igual que llegará el cambio aquí a Castilla-La Mancha, llegará el cambio también a España".

JÓVENES, "MOTOR DEL CAMBIO"

De su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha propuesto a los jóvenes "pasar a la historia" para "ser el motor del cambio" en España y en Castilla-La Mancha con el objetivo de construir un futuro de prosperidad, gestión, credibilidad y esperanza, convencido de que el problema de la juventud en el país y en la región "es el socialismo" y los presidentes que lo gobiernan, como Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, ya que el PSOE "no genera progreso" porque sus dirigentes "solo piensan en ellos mismos".

Ha señalado que los jóvenes pueden utilizar su "mejor arma" que es "la urna y la papeleta" para cambiar del Gobierno y "escribir el futuro" para decidir cómo será el "empleo, la vivienda y la sociedad del futuro", en un momento en el que "tienen más dificultades que nunca para desarrollar su proyecto de vida", porque tienen en su mano "echar a Page y a Sánchez para construir su futuro".

A su juicio, el Gobierno socialista "no cree en sus jóvenes" pese a que "hay una generación tremendamente preparada y más capacitada que nunca para reinventarse" y ha criticado que Sánchez use la ideología "para confrontar y desviar cualquier problema de la solución necesaria", por lo que la juventud tiene el "drama" de ver como un Gobierno "no es capaz de solucionar" ni uno solo de sus problemas.

Paco Núñez ha destacado que el problema de acceso a la vivienda requiere de "reflexión" porque es un asunto "determinante" para el que hacen falta "actuaciones urgentes" y Castilla-La Mancha "no es ajena", ya que en la región cuenta con una de las tasas de paro juvenil más altas del país y un 71 por ciento de los jóvenes dicen querer marcharse de la Comunidad Autónoma, por lo que hay que "resolver el problema de la vivienda con meridiana rotundidad".

El problema, ha incidido, solo tiene un responsable, que es el PSOE de Sánchez y de Page, ya que "mucho titular y mucha cortina de humo, pero ni una sola vivienda para los jóvenes". "Hace falta un partido con política útil y líderes que generen confianza y tengan palabra", por lo que la solución al problema de la vivienda llegará de la mano de Alberto Núñez Feijóo, ha expresado.

Núñez, ha informado el PP en nota de prensa, ha puesto en valor las medidas presentadas por el PP en Castilla-La Mancha, una para generar más viviendas en la región y otra contra las ocupaciones de viviendas, a las que el PSOE "ha votado que no en las Cortes regionales", y ha concluido señalando que "hay soluciones a los problemas de los jóvenes, pero hace falta un Gobierno que esté dispuesto a implementarlas".

VOTO JUVENIL

Previamente, el presidente del Partido Popular de Toledo ha lanzado un mensaje de ilusión, valentía y compromiso a los jóvenes toledanos y ha agradecido el trabajo de NNGG, subrayando que han conseguido fortalecer la organización y dejarla en una situación mejor de la que la encontraron.

"Y creedme que estáis en el lado correcto de la historia, estáis donde tenéis que estar, estáis en partido de los valientes, que es el partido más importante de España, el que mejores servicios ha prestado a España y a todos los españoles, y estáis en la mejor organización juvenil política de toda Europa, que es Nuevas Generaciones", ha señalado Carlos Velázquez, quien ha animado a los presentes a seguir "dando la batalla por el voto juvenil".