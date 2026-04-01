Tellado (PP) apela a forzar "la gran despedida de Sánchez" y carga contra su "inoperancia" por no presentar presupuestos

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España).Castilla y León h - A. Pérez Meca - Europa Press

CUENCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que España espera "la gran despedida de Pedro Sánchez" tras la "Operación Salida de su Gobierno", advirtiendo de su "inoperancia política" por no presentar presupuestos a nivel nacional.

Desde la sede del PP en Cuenca, ha mencionado el "viacrucis judicial" del PSOE, con "juicios, sumarios, imputaciones" lo que ha tildado como "las procesiones favoritas de los socialistas en estos días, las procesiones a los tribunales de justicia".

"Pueden ganar tiempo con mil tretas. Pueden ganar tiempo no presentando presupuestos. Pero de las urnas no podrán escapar. Y ahí se está comprobando muy bien lo que opinan los españoles. Porque cada vez que se colocan urnas de votación, el socialismo retrocede y el Partido Popular avanza y gana", ha destacado Tellado en una declaración a los medios desde la capital conquense, donde participará en sus actos de Semana Santa.

Así, ha sindicado que el Gobierno de Sánchez no elabora las cuentas públicas y las envía al Parlamento "porque sabe que perdería esa votación", por lo que ha tildado a los socialistas de "perdedores y cobardes".

LA "OPERACIÓN SALIDA"

Tellado ha relatado como los miembros del Gobierno socialista "se van despidiendo a capítulos, pero la realidad es que la gran despedida que espera España es la de Sánchez, la que tenemos que conseguir todos en las urnas y de forma democrática", ha apelado.

"A la portavoz, Pilar Alegría, la mandaron al naufragio electoral en Aragón y ya de ella no hemos vuelto a saber nada más. Luego se despidió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la que no quieren ni en su propio partido. Y ahora se acaba de despedir la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero", ha remarcado Tellado.

En seis semanas, Montero comprobará "lo que piensan los andaluces, lo que piensan de Sánchez, lo que piensan de sus ataques continuados a la igualdad y lo que piensan de la corrupción masiva que cerca al gobierno".

Sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha señalado que "recibe del juzgado malas noticias, poco halagüeñas" que la sitúan "más lejos de conseguir ese objetivo que tiene que es evitar el jurado popular".

También ha aludido a que el martes próximo, "el gran estratega de Sánchez, José Luis Ábalos, y el guardián de sus avales, el señor Koldo García, se sentarán en el banquillo para declarar". "Ese es el retrato actual de las corruptelas del sanchismo. Eso es lo que le espera a este gobierno de aquí, a que se atreva a poner las urnas".

"EL GRAN LASTRE"

Ha situado a "Sánchez como el gran lastre de España, el presidente del Gobierno del muro, los escándalos y el de la degeneración institucional", con una "gestión que en ocasiones roza lo negligente".

En este punto, ha aludido a "la regularización masiva de inmigrantes que pretende comenzar en este mes de abril", que ha tildado de "completo disparate", y que además cuenta el rechazo de la Comisión Europea.

Tal y como ha descrito Tellado, este órgano afirma "que si esos inmigrantes se desplazan desde España a otros países de la Unión Europea, serán devueltos a España, que correrá con los gastos de esa repatriación".

A su modo de ver, "no tiene ningún sentido regalar la residencia a cientos de miles de ilegales de forma improvisada", lo que va "en la dirección contraria a lo que está haciendo el conjunto de la Unión Europea".

"Por esto urge un cambio para acabar con todo este despropósito y el Partido Popular va a hacer todo lo posible para que eso sea así", ha advertido Tellado.