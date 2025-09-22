Tellado tilda a Page como el político de "las tres mentiras" y le acusa de ser "un fraude para Castilla-La Mancha"

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha ensalzado el papel del presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, frente el "fraude" que a su juicio supone el presidente regional, Emiliano García-Page, "un fraude para Castilla-La Mancha" porque es el presidente "de las tres mentiras" que rodean su figura y su Gobierno.

Así, en un acto desde Toledo, ha dicho que García-Page "presume de ser un político distinto a Pedro Sánchez, pero defiende las mismas siglas, las mismas ideas y el mismo programa", siendo parte del máximo órgano del PSOE, que es donde se deciden "las peores cosas para el país".

Otra de sus "mentiras", ha continuado el secretario general del PP, es que dice ser "menos oportunista y más moderado", ya que a él "no le vale todo por seguir en el poder", algo que "no es cierto", ya que Page fue el primer socialista que formó Gobierno "con los ultras de Podemos", incluyéndolos en el Gobierno en el año 2017 y "avalando la deriva radical del PSOE".

Tellado ha incidido en que la tercera mentira es cuando habla de "defender la igualdad de los españoles", ya que cada vez que Sánchez comete una "tropelía" Page "se hace el enfadado", pero "no pasa de ahí" y siempre "acaba tragando con todo", ya que sus diputados en el Congreso "siempre votan a favor de Sánchez".

Por último, ha señalado que Paco Núñez "nunca tendrá que elegir entre Castilla-La Mancha y el PP", ya que la mejor forma de ser "útil" para el partido es "defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha" al frente de la Junta de Comunidades.

NÚÑEZ: "PAGE BLINDA A SÁNCHEZ EN EL PODER"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado de su lado que si Pedro Sánchez "es el peor presidente de la historia de la Democracia española" es porque Emiliano García-Page y el PSOE de Castilla-La Mancha "lo están blindando en el poder".

Núñez ha reiterado que "España necesita un cambio de Gobierno", para dar paso a un Ejecutivo central "serio y sensato", con Alberto Núñez Feijóo al frente, algo que es objetivo del PP de Castilla-La Mancha, consiguiendo el cambio en España y en Castilla-La Mancha.

"Nuestra región no puede permitirse un presidente a tiempo parcial, entregado a Sánchez. Castilla-La Mancha necesita un presidente que piense en su tierra y en su gente, no en salvar al sanchismo", ha incidido.