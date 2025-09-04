La temporada de otoño 2025 del Teatro Rojas de Toledo incluye más de 40 espectáculos y seis ciclos temáticos

Presentación de la temporada de otoño del Teatro de Rojas. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha presentado este jueves la Temporada de Otoño del Teatro de Rojas, junto a su director, Francisco Plaza. Una programación que se extenderá hasta enero de 2026 y que reúne más de 40 espectáculos en seis grandes ciclos, con propuestas que van desde los clásicos del Siglo de Oro hasta estrenos nacionales, danza, lírica y teatro familiar, que "se consolida como referente cultural en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país".

Este otoño se celebrará la XXXIII Muestra de Teatro Clásico 'Toledo Siglo de Oro', con 12 montajes que comenzará el 5 de octubre con 'Numancia', de José Luis Alonso de Santos, y cerrará en enero con 'La vida es juego', dirigida al público escolar.

Entre los títulos figuran 'Lo que son mujeres' de Rojas Zorrilla, 'Don Gil de las calzas verdes' de la Fundación Siglo de Oro, 'Los dos hidalgos de Verona' de Shakespeare y 'Mi vida en el arte' de Rafael Álvarez El Brujo.

Por otra parte, el Ciclo Internacional de Danza contará con el Ballet de Kiev que interpretará 'El lago de los cisnes' y la Compañía Eva Yerbabuena 'Yerbagüena'. Mientras que dentro del Ciclo Lírico se interpretarán clásicos como 'La rosa del azafrán', 'Nabucco' o 'La traviata', según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

TEATRO FAMILIAR Y ESTRENOS

Ana Pérez ha indicado también que "los más pequeños tendrán su espacio con siete espectáculos, entre ellos 'Todo es posible' de Nueveuno, 'Viaje a Oz. El Musical' de Trencadís Produccions y 'Blancanieves Superstar' de La Ratonera Teatro.

Por su parte, la Sala El Cafetín estrenará un abono propio con cinco obras, entre ellas el estreno nacional de 'Yo sé quién soy, y soy Sancho Panza', del actor toledano Jacobo Gallego.

Ya fuera de ciclo, destacan montajes como 'Un monstruo viene a verme' de LaJoven, 'Asesinato en el Orient Express' de Agatha Christie con Juanjo Artero y el regreso del Gran Circo Acrobático de China con Mysteries of China.

Por su parte, el director del Teatro, Francisco Plaza ha recordado que además que la nueva programación, se incluyen los tradicionales conciertos de Navidad, Año Nuevo y Reyes; así como la gala de entrega de los Premios Teatro de Rojas, que tendrá lugar el próximo 3 de octubre, "una cita que volverá a combinar música, humor y espectáculo".

También se desarrollarán talleres inclusivos y actividades institucionales vinculadas a las celebraciones de la ciudad. Francisco Plaza además ha mostrado su satisfacción con esta nueva programación, "que responde a las expectativas de géneros, estilos y tendencias".

Y ha destacado además que la apuesta por la Sala El Cafetín, "donde se ofrecerán trabajos de gran calidad a precios muy accesibles, con lo que, poco a poco, la excelencia que ya tenemos en el escenario principal se consolide también en este espacio más íntimo".

Por último, el director del Teatro, ha destacado la participación de artistas locales como Jacobo Gallego, Patricia Arroyo o Daniel Orgaz, junto a compañías nacionales e internacionales.

La venta de abonos se abrirá del 11 al 18 de septiembre, excepto para los ciclos de Danza y Lírico cuyo plazo será del 12 al 18 de septiembre, mientras que las entradas individuales estarán disponibles a partir del 19 de septiembre en taquilla y en la web del Teatro de Rojas.