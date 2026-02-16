Diputación de Toledo solicita una reunión con Álvaro Gutiérrez para coordinar la respuesta institucional

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, en su visita a Talavera de la Reina. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha solicitado una reunión "urgente" al delegado de la Junta de Comunidades en Toledo, Álvaro Gutiérrez, para proceder conocer la hoja de ruta de la Junta ante los sucesos acaecidos en la provincia como consecuencia del temporal.

Por su parte, la Diputación --según ha informado en nota de prensa-- ha puesto a disposición de los ayuntamientos los medios técnicos necesarios para la evaluación de los daños de cara a establecer "una respuesta unitaria y conjunta" a las necesidades creadas en los municipios toledanos perjudicados por la sucesión de borrascas que han asolado la provincia en las últimas semanas.

La Institución --asegura-- ha movilizado desde el inicio del temporal todos sus medios técnicos y humanos para colaborar con los ayuntamientos y las autoridades competentes en la evaluación de los daños provocados por las intensas lluvias, las rachas de viento y las crecidas de los cauces registrados en distintos puntos de la provincia.

Cedillo, en primera persona, ha visitado las localidades más dañadas por esos fenómenos meteorológicos, con el objetivo de conocer con detalle el alcance de los problemas ocasionados, especialmente en infraestructuras municipales, caminos rurales, espacios públicos y bienes privados, y apoyar a los municipios en un momento especialmente complejo.

En estos días, los equipos técnicos de la Diputación están recopilando información sobre las incidencias registradas y realizando una primera valoración de las necesidades trasladadas por los ayuntamientos, con el compromiso de trabajar de forma coordinada para acelerar la recuperación y garantizar la seguridad de los vecinos.

En ese trabajo, considera el Gobierno provincial, que es fundamental la coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ante la magnitud de los daños y la persistencia de fenómenos meteorológicos adversos, por lo que la Diputación de Toledo ha solicitado una reunión con el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia, Álvaro Gutiérrez.

El encuentro tendrá como finalidad compartir la información disponible, acordar criterios técnicos comunes para la evaluación de los desperfectos y avanzar en la definición de posibles ayudas y medidas de apoyo económico que permitan a los municipios afrontar la reparación y reconstrucción de las zonas afectadas.

RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE UN ESCENARIO ADVERSO

La institución provincial considera imprescindible una respuesta conjunta entre administraciones para garantizar que la evaluación de los daños sea rigurosa y que los ayuntamientos dispongan de criterios claros y homogéneos a la hora de solicitar apoyo.

En un contexto marcado por avisos meteorológicos en buena parte del país y por la sucesión de borrascas que están afectando de forma especial a Castilla-La Mancha y a la provincia de Toledo, la Diputación insiste en la urgencia de actuar con rapidez y eficacia.

La Diputación de Toledo reitera su compromiso con los municipios y con los ciudadanos de la provincia, manteniendo abiertos todos los canales de colaboración y reforzando la coordinación con la Junta de Comunidades.

La prioridad, señala la presidenta provincial, es atender las necesidades más urgentes y planificar las actuaciones necesarias a medio y largo plazo para que las zonas afectadas puedan recuperar la normalidad y la seguridad lo antes posible.