Tercer Sector niega que la regularización de migrantes tenga "efecto llamada": "Son vecinos que trabajan a nuestro lado"

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha realiza una rueda de prensa para presentar las actividades de divulgación y difusión de la Campaña de la X Solidaria de la declaración de la renta - TERCER SECTOR CLM

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha negado que la regularización extraordinaria de migrantes que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes tenga un "efecto llamada". "Se van a regularizar situaciones de vecinos y vecinas que están en el día a día trabajando a nuestro lado, pero que por diferentes circunstancias no han tenido la posibilidad aún de regularizar esa situación", han recordado.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa para presentar las actividades de divulgación y difusión de la Campaña de la X Solidaria de la declaración de la renta, Romero considera que "es importante el paso que se va a dar hoy", aunque ha admitido que "sería importante" que tuviese "un respaldo jurídico mayor", incluso, que "pasase por el Congreso de los Diputados y tuviese el mayor respaldo posible".

También ha advertido de que hay que estar vigilantes porque siempre que hay una regularización de estas características, "suele haber gente que se aprovecha para beneficiarse de las dificultades que están pasando algunas personas".

Es por ello que ha hecho un llamamiento a través de las distintas organizaciones del Tercer Sector que colaboran en los procesos de acogida y en los procesos de regularización, "para que tengan toda la información posible y estén bien asesoradas".

De su lado, el presidente de Cruz Roja Castilla-La Mancha, Jesús Esteban, ha hecho una valoración "totalmente positiva" de esta medida porque "lo que hace es reconocer toda una serie de derechos", como son la residencia, el poder cotizar a la seguridad social o tener un trabajo legal, en definitiva, ha subrayado, "humanizar la vida de estas personas".

Dicho esto, ha hecho hincapié en que "el problema es que tenemos un modelo que está un poco centralizado en tolerar de alguna manera la ilegalidad para luego, en algún momento, poder llegar a la legalidad con el coste que supone para estas personas".

"Un modelo también que está fijado en las fronteras cuando en realidad la inmensa mayoría de los inmigrantes entran por los aeropuertos, vienen como turistas, se quedan y pasan a esa situación. Con lo cual habría que buscar fórmulas diferentes", ha recalcado.

Finalmente, ha querido dejar claro que "necesitamos" a los migrantes. "Tenemos una Europa y una España totalmente envejecidas", ha destacado el presidente de Cruz Roja en la región. "Yo creo que deberíamos hacerlo por solidaridad, pero si no, lo vamos a tener que hacer por el país".