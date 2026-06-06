'The Burger Cup' llega a Toledo con "las hamburguesas más virales" en el barrio del Polígono del 10 al 14 de junio

Celebración de un evento de la Burger Cup. - BURGER CUP

TOLEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial Polígono de Toledo acogerá del 10 al 14 de junio una nueva parada de 'The Burger Cup', el campeonato gastronómico que reúne a algunas de las hamburgueserías más destacadas del país en un evento con entrada gratuita que combina gastronomía, música y ocio al aire libre.

El evento se celebrará en el Recinto Ferial Polígono y contará con entrada gratuita y una programación pensada para todos los públicos.

Durante cinco días, locales y visitantes podrán disfrutar de hamburguesas gourmet, música en directo, DJs, actividades familiares y distintas propuestas de foodtrucks llegadas desde diferentes puntos de España, ha informado en nota de prensa la organización del evento.

Los horarios del evento serán miércoles y jueves, de 19.00 horas a 00.00 horas; y de viernes a domingo de 12.00 horas a 1.00 horas.

Entre las hamburgueserías participantes estarán Caña by Cañitas Maite, Smokie, Vaxto, Lame, Madu, Vulcano Grill, Capitano Burger, Burger Lab y Nache's. Y en la parte dulce estará El Señor de las Donas.

Los asistentes podrán degustar estas innovadoras propuestas y votar por su favorita mediante un código QR facilitado tras cada consumición.

El evento culminará con una entrega de premios en la que se coronará a la mejor hamburguesa elegida por el público.

Además de la oferta gastronómica, la programación incluirá actividades paralelas como un showcooking infantil previsto para el sábado a las 12.30 horas, dirigido a los más pequeños y con inscripción previa a través de redes sociales.

"Toledo reúne todos los ingredientes para acoger una cita como The Burger Cup. Es una ciudad con una enorme cultura gastronómica y una gran capacidad para atraer público. Estamos convencidos de que el recinto ferial será durante esos días un punto de encuentro donde disfrutar de hamburguesas, música en directo y una experiencia pensada para todos los públicos", explica Javier Bravo, promotor de The Burger Cup.

The Burger Cup cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo y de la Concejalía de Festejos y Juventud como patrocinadores institucionales del evento, así como con la colaboración de Just Eat y Coca Cola.