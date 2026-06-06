'The Burger Cup' llega a Toledo con "las hamburguesas más virales" en el barrio del Polígono del 10 al 14 de junio

Celebración de un evento de la Burger Cup.
Celebración de un evento de la Burger Cup. - BURGER CUP
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 6 junio 2026 11:44
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TOLEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial Polígono de Toledo acogerá del 10 al 14 de junio una nueva parada de 'The Burger Cup', el campeonato gastronómico que reúne a algunas de las hamburgueserías más destacadas del país en un evento con entrada gratuita que combina gastronomía, música y ocio al aire libre.

El evento se celebrará en el Recinto Ferial Polígono y contará con entrada gratuita y una programación pensada para todos los públicos.

Durante cinco días, locales y visitantes podrán disfrutar de hamburguesas gourmet, música en directo, DJs, actividades familiares y distintas propuestas de foodtrucks llegadas desde diferentes puntos de España, ha informado en nota de prensa la organización del evento.

Los horarios del evento serán miércoles y jueves, de 19.00 horas a 00.00 horas; y de viernes a domingo de 12.00 horas a 1.00 horas.

Entre las hamburgueserías participantes estarán Caña by Cañitas Maite, Smokie, Vaxto, Lame, Madu, Vulcano Grill, Capitano Burger, Burger Lab y Nache's. Y en la parte dulce estará El Señor de las Donas.

Los asistentes podrán degustar estas innovadoras propuestas y votar por su favorita mediante un código QR facilitado tras cada consumición.

El evento culminará con una entrega de premios en la que se coronará a la mejor hamburguesa elegida por el público.

Además de la oferta gastronómica, la programación incluirá actividades paralelas como un showcooking infantil previsto para el sábado a las 12.30 horas, dirigido a los más pequeños y con inscripción previa a través de redes sociales.

"Toledo reúne todos los ingredientes para acoger una cita como The Burger Cup. Es una ciudad con una enorme cultura gastronómica y una gran capacidad para atraer público. Estamos convencidos de que el recinto ferial será durante esos días un punto de encuentro donde disfrutar de hamburguesas, música en directo y una experiencia pensada para todos los públicos", explica Javier Bravo, promotor de The Burger Cup.

The Burger Cup cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo y de la Concejalía de Festejos y Juventud como patrocinadores institucionales del evento, así como con la colaboración de Just Eat y Coca Cola.

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