Tierras de Libertad reivindica su trabajo "por las personas" para afianzar población en la provincia de Ciudad Real

El presidente de la Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava Tierras de Libertad, Miguel Damián Ballesteros. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava Tierras de Libertad, compuesta por una veintena de municipios del Campo de Montiel y el Campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, ha puesto de relevancia su visión de trabajar "por las personas" para conseguir afianzar población en la zona y conseguir la creación de nuevos puestos de trabajo.

Así lo explica Miguel Damián Ballesteros, presidente de Tierras de Libertad, que, en una entrevista con Europa Press, ha puesto de manifiesto que la asociación pretende ligar el desarrollo de la comarca y su población con el cuidado de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

"Si no hay personas en la zona rural, está abocada a desaparecer, y el cuidado de esa biosfera la tienen que hacer los que nos quedamos en los municipios. Por esto todo proyecto de Tierras de Libertad está enfocado en las personas, para que se queden aquí. Pensamos que biosfera y desarrollo tienen que ir unidos, ir de la mano", apunta.

En estos momentos, según comenta Ballesteros, el proyecto más importante que tiene la asociación implica los fondos europeos Leader, "no solo por la cuantía sino también por el impacto que tiene en la comarca". Unos fondos que se reparten tanto para ayuntamientos como para empresarios, maximizando así su impacto.

Así, señala que en Tierras de Libertad proponen ayudas tanto para quienes quieren empezar un nuevo negocio, con ayudas al emprendimiento, como a aquellos que ya lo tienen y pretenden realizar inversiones para el crecimiento de la plantilla.

Por otra parte, Ballesteros ha incidido en que Tierras de Libertad ha puesto "especial atención" no solo en crear empleo sino también en afrontar otra problemática, la de "como se podía venir gente joven aquí, a asentarse en los Campos de Montiel, cuando no podían dejar a sus hijos".

Algo que han trabajado "dinamizando" la comarca para que haya "actividades fuera del espacio escolar" y así "la gente pueda dejar a sus hijos en otro tipo de actividades".

Unas acciones de las que, ha asegurado, pueden sentirse "muy orgullosos": "Siempre que sacamos cualquier convocatoria, en poco tiempo tenemos casi más peticiones que dinero que podemos destinar".

De cara al futuro, Ballesteros ha afirmado que una demanda de los ayuntamientos de la zona es la de mancomunar servicios. "Somos pueblos muy pequeños, los ayuntamientos no tienen muchos recursos y lo que sí hemos intentado en varias ocasiones es mancomunar servicios compartidos como recogida de basuras, agua o control de animales", ha expuesto.

UNOS FONDOS VITALES

El máximo responsable de Tierras de Libertad ha finalizado haciendo hincapié en que los fondos europeos son "vitales" para grupos como el suyo, que engloba las zonas más despobladas. "Sin ellos, Tierras de Libertad no existiría".

En este punto, ha recordado que su labor es "trabajar por el desarrollo" de la comarca, considerando que quitar esos fondos llegados desde la Unión Europea sería "girar la cabeza, mirar para otro lado y dejar que las zonas rurales vayan muriendo".

"Por eso nuestra lucha es que tienen que seguir estando estos fondos Leader y luchar por ellos. Estamos convencidos de que si algo están funcionando no lo van a dejar de hacer", ha rematado.