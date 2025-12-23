Todas las carreteras de la red autonómica en la provincia de Albacete permanecen transitables a pesar de las nevadas

Un quitanieves operando en la provincia de Albacete. - JCCM

ALBACETE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha continúa trabajando para mantener las carreteras de Albacete en perfecto estado para el tránsito, ante el episodio de nevadas que está afectando a diferentes zonas de la provincia.

Gracias al dispositivo activado por el Gobierno regional, en estos momentos todas las carreteras de la red autonómica de la provincia permanecen transitables, aunque en algunos tramos se requiere extremar la precaución debido a que las nevadas continúan con persistencia, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Tras los trabajos realizados a lo largo de los días previos y durante toda la noche, a primera hora de este martes, 23 de diciembre, permanecen activos cinco equipos de conservación.

En concreto los operarios de los tres primeros equipos trabajan en las carreteras CM-3204 en el Puerto de El Arenal, CM-3205 en el Puerto de El Bellotar, entre la N-322 y la CM-3216 en Paterna del Madera y CM-412 entre Riópar y Salobre. Un cuarto equipo se ha enviado a la zona de Yeste y Nerpio (CM- 3206 y CM-3225) para poder aplicar trabajos preventivos que eviten posibles emergencias en el futuro; y el quinto de los dispositivos permanece de refuerzo en zonas donde es más necesario sumando así una veintena de efectivos humanos disponibles.

La previsión de consumo de sal a lo largo de la mañana es de 35 toneladas y durante la noche se han ocupado más de 20 en los trabajos que se han venido realizando.

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se recuerda a los conductores la importancia de extremar la precaución, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y atender en todo momento a las indicaciones de DGT, servicios de emergencia y conservación de carreteras.

Cabe destacar que el operativo especial se mantendrá activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas con el compromiso del gobierno regional de velar por la seguridad de todos los usuarios de la red viaria de la provincia y de favorecer los reencuentros entre familiares y amigos durante estas vacaciones navideñas que ahora comienzan.