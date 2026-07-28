Todos los municipios de Toledo levantan restricciones por los incendios y la provincia pasa a nivel 2

Nube de humo en Almorox (Toledo) por el incendio forestal - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Interior, a propuesta de la Dirección General del Mando Único de la Emergencia Nacional, ha decretado el levantamiento de las restricciones en todos los municipios de la provincia de Toledo y la desescalada en la situación operativa del Nivel 3 al Nivel 2, tras los incendios de Ávila y Madrid.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de su cuenta de X.

Solo quedaba por levantar las medidas en dos municipios de los once que en principio fueron desalojados, en concreto La Iglesuela del Tiétar y Sartajada.

Asimismo, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha señalado que Castilla-La Mancha sale del nivel 3 de emergencia de los grandes incendios de Ávila y de Madrid, "habiendo conseguido objetivamente poner una frontera, una defensa extraordinaria, para evitar que esos incendios vayan al sur".

"Al salir del nivel 3 recuperamos el control, sobre todo nuestros operativos, sobre todo nuestros dispositivos, sobre todo para poder atender con total tranquilidad otros incendios en la provincia de Toledo y en el conjunto de la región", ha afirmado.

Se ha puesto a salvo la provincia de Toledo, "con mínimos daños y sobre todo sin ningún tipo de afección a inmuebles, a núcleos de población", ha afirmado. En el incendio de Guadalajara, se han salvado "todos los núcleos de población y la vida de todo el mundo".

García-Page ha indicado que el Gobierno regional "sigue en guardia", apoyando el incendio de Burgodondo, con efectivos y técnicos en el terreno, y también en el de Madrid, en Robledo de Chavela y en otros destinos. "Es un compromiso de todos y estamos todos afectados por el mismo problema", ha afirmado.

En la misma línea, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que los gobiernos estatal y regional han decidido rebajar a nivel 2 en la provincia de Toledo la gestión de los incendios que afectaban también a Ávila y Madrid, de manera que la Junta de Comunidades retoma el mando de las operaciones.

"Hemos acordado con el Ministerio de Interior reducir en la provincia el nivel operativo a nivel 2, y asumimos directamente la gestión del dispositivo que teníamos", ha precisado en rueda de prensa.