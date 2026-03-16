El toledano Jaime Díaz se corona campeón de Castilla-La Mancha de 10 kilómetros en el campeonato celebrado en Talavera

Campeonato de C-LM de 10 kilómetros celebrado en Talavera. - EUROPA PRESS
TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El toledano Jaime Díaz, del Club Atletismo Manchego de Quintanar de la Orden, se ha proclamado campeón de Castilla-La Mancha de 10 kilómetros en la categoría Máster 45 en el campeonato regional celebrado en Talavera de la Reina.
De esta forma, Díaz, con un tiempo de 32 minutos y 27 segundos, se imponía a Juan Francisco Fernández, del CA Saturno de Daimiel, y a Jesús Antonio Núñez, del Núñez Run Talavera.
Mientras, Ana Hernández, del Atletismo Albacete, se proclamaba campeona absoluta por delante de Marina Sánchez, del Club Atletismo San Ildefonso, y de Cristina Ortega, del CA Saturno Daimiel.
Por su parte, en la categoría absoluta masculina, se coronaba campeón David Bascuñana, del CA Unión Guadalajara, completando el podio Adrián Villa, del Atletismo Albacete, y Javier García, del Atletismo Tarancón.
A destacar también la victoria obtenida en la categoría Máster 65 masculina para Juan Francisco Romera, del Club Atletismo San Ildefonso.
En el resto de categorías, se proclamaron campeones de Castilla-La Mancha, en categoría masculina, Lehsen Sidahmed en Máster 35, Pablo Sosa en Máster 40, Gustavo Delgado en Máster 50, Miguel Ángel Cuenca en Máster 55 y Juan Eloy Manzano en Máster 60.
En las categorías femeninas, el resto de campeonas fueron Cristina Ortega en Máster 40, Isabel Morales en Máster 45, María Palmira Amor en Máster 50 y María del Pilar Sánchez en Máster 55.