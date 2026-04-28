Toledo acoge este miércoles la I Jornada de Accesibilidad de la Policía Nacional

Archivo - El director general de la Policía, Francisco Pardo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos de España, ubicado en la ciudad de Toledo, acogerá este miércoles, día 29 de abril, la I Jornada de Accesibilidad de la Policía Nacional, con la que se pretende impulsar la sensibilización, la capacitación y la formación del colectivo policial en materia de accesibilidad.

Con el objetivo de definir políticas, criterios y acciones encaminados a producir una efectiva asesoría en materia de accesibilidad relacionada con la actividad profesional de los miembros de la Policía Nacional, se creó hace tan solo seis meses la Oficina Nacional de Accesibilidad de la Policía Nacional, perteneciente al Área de Derechos Humanos e Igualdad. Fue el pasado 27 de octubre cuando se creó por resolución del director general.

La celebración de la jornada, que contará con la participación de ocho ponentes expertos en la materia, coincide con el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, establecido el día 3 de mayo por el Consejo de Ministros.

El acto de inauguración está previsto a las 09.30 horas, y estará presidido por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Seguidamente tomará la palabra Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tratará el marco general sobre la accesibilidad universal, según ha informado el ministerio del Interior en nota de prensa.

La primera mesa redonda se celebrará a las 10.30 horas, bajo el título 'Accesibilidad y seguridad policial', y será moderada por la jefa de la Unidad Central de Participación Ciudadana, la comisaria principal Isabel Cabello. En ella participarán como ponentes Avelina Alía Robles, fiscal especializada en personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado; Patricia Sanz Cameo, presidenta del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE; José Antonio Romero Manzanares, presidente de la mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha; y Laura López Pérez, jefa de la Oficina Nacional de Accesibilidad de la Policía Nacional.

A las 12.20 horas se celebrará la segunda mesa redonda, titulada 'Experiencias en primera persona'. La comisaria María Jesús Llorente, jefa del Área de Publicaciones y vicepresidenta de Amifp, será la encargada de moderarla. En ella participarán como ponentes José Ramón del Pino, presidente de la Federación Nacional de ASPAYM; Beatriz Fuertes Chorro, coordinadora del Centro Español de Autismo; Alejandro González Pascual, validador de accesibilidad en el Centro Español de Autismo; y Marta Muñoz Sigüenza, técnica jurídica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

La jornada será clausurada por la subdirectora general del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, Almudena Tudanca de Francisco.