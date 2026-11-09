Toledo acoge la presentación de ocho investigaciones que abordan los "retos" para alcanzar la igualdad

La consejera de Igualdad de C-LM,, Sara Simón, ha participado en la Jornada de Investigación Feminista organizada por el Instituto de la Mujer. - JCCM

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho investigadores --siete mujeres y un hombre-- han presentado este lunes sus proyectos en la Jornada de Investigación Feminista organizada en Toledo por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en los que han plasmado los "importantes retos" que tiene la sociedad por delante para alcanzar la igualdad de género.

Así lo ha desgranado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que ha acudido a esta jornada, en declaraciones a los medios antes de su comienzo, destacando que todos los proyectos presentados cuentan con financiación del Gobierno regional correspondiente a la línea de ayudas del pasado año 2025.

Simón ha puesto de manifiesto que esta jornada sirve para "poner en valor" el conocimiento que se ha adquirido gracias al trabajo hecho en todas estas investigaciones, insistiendo en los "retos" que la sociedad tiene por delante para alcanzar el "objetivo común" de tener una sociedad "plenamente igualitaria entre los hombres y las mujeres", que gracias a estas investigaciones también pueden verse ahora "desde el punto de vista científico".

"La investigación nos permite generar conocimiento y, además, hacerlo desde el análisis riguroso, desde ese punto que nos proporciona la investigación y esos trabajos para conocer por qué todavía se siguen produciendo algunas desigualdades y por qué incluso se empiezan a generar nuevas desigualdades", ha abundado la consejera.

Unas investigaciones, que, además, proporcionan material para poner en marcha herramientas que puedan ayudar a "ir cerrando las brechas en cada uno de los aspectos que todavía siguen persistiendo" en la sociedad.

En cuanto a los proyectos, la consejera de Igualdad ha explicado que algunos de ellos tiene que ver con los retos que quedan por afrontar en el ámbito económico, mientras que otros abordan las dificultades y ventajas que ponen encima de la mesa las nuevas tecnologías, tales como la inteligencia artificial.

Del mismo modo, otras de las investigaciones presentadas estudian también las dificultades específicas que afrontan las mujeres mayores o las nuevas conversaciones surgidas en torno a la violencia sexual.

Sara Simón ha aprovechado para destacar que la investigación es "esencial para conocer la realidad que nos rodea" y para poder ser "más certeros a la hora de aplicar políticas públicas".

En este sentido, ha reivindicado que desde el año 2016 el Gobierno regional ha multiplicado "por cinco" la inversión para financiar proyectos de investigación como estos, con un total de 960.000 euros aportados a 93 proyectos.

"Entendemos que la investigación y el conocimiento que se genera a través de ella nos sirven para conocer mejor nuestra realidad y, sobre todo, para poder tener esas herramientas que nos permitan cambiar también la sociedad y seguir avanzando a ese objetivo que tenemos", ha concluido Simón.