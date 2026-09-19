Toledo acoge durante seis fines de semana un ciclo de Hayao Miyazaki por el Premio Princesa de Asturias a Studio Ghibli

Cartel del ciclo. - MK2 CINES

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cadena mk2 Cines celebrará en Toledo, desde este domingo, 20 de septiembre, al 25 de octubre, un ciclo dedicado a Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli y una de las figuras fundamentales de la animación japonesa.

La programación reunirá en mk2 Luz del Tajo los seis últimos largometrajes dirigidos por el cineasta, entre ellos 'La princesa Mononoke', 'El viaje de Chihiro' y 'El chico y la garza', estos dos últimos ganadores del Oscar a la mejor película de animación, ha informado la cadena en un comunicado.

La iniciativa, de alcance nacional y que se extenderá también a otras seis ciudades españolas --Madrid, Sevilla, Málaga, Fuengirola, Córdoba y Cádiz--, ha sido organizada con motivo del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades concedido a Studio Ghibli, cuya entrega tendrá lugar el 23 de octubre, coincidiendo con el último fin de semana de proyecciones.

En Toledo, mk2 Luz del Tajo concentrará la programación habitual los domingos, con una sesión doblada al castellano a las 12.15 horas y otra en versión original japonesa subtitulada a las 20.00 horas. A estos pases se sumará la sesión extraordinaria de 'Ponyo en el acantilado' prevista para el lunes 12 de octubre a las 12.00 horas y en versión doblada.

RECONOCIMIENTO

El reconocimiento a Studio Ghibli fue anunciado el pasado 6 de mayo por la Fundación Princesa de Asturias, cuyo jurado destacó la capacidad del estudio para transformar la creatividad en conocimiento y comunicación a través de historias universales marcadas por valores como la empatía, la tolerancia, la amistad y el respeto por la naturaleza. El galardón reconoce así una trayectoria de más de cuatro décadas que ha convertido al estudio japonés en una de las grandes referencias internacionales de la animación.

Hayao Miyazaki ha sido una de las figuras centrales de Studio Ghibli desde su fundación en 1985 y responsable de buena parte de las películas que impulsaron la proyección internacional del estudio. A lo largo de cuatro décadas, el director ha desarrollado una filmografía marcada por la combinación de fantasía, aventura y una mirada recurrente sobre la infancia, la naturaleza, la guerra o el progreso tecnológico, convirtiéndose en uno de los cineastas de animación más reconocidos de las últimas décadas.

La trayectoria de Miyazaki ha estado acompañada por numerosos galardones internacionales. En 2014 recibió el Oscar honorífico por el conjunto de su carrera, mientras que 'El viaje de Chihiro' se convirtió en 2003 en la primera película japonesa en ganar el Oscar a la mejor película de animación y 'El chico y la garza' repitió el triunfo más de dos décadas después.