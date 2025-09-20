Toledo acoge durante todo el fin de semana la Eco Fest 2025 con un Campeonato Sim Racing y actividades inclusivas

TOLEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de Toledo se ha preparado para recibir a miles de visitantes este sábado y domingo con la Eco Fest 2025, un evento de entretenimiento sostenible, inclusivo y participativo, pensado para toda la familia.

Uno de los mayores atractivos de la Eco Fest Toledo es el singular Campeonato de Sim Racing, un desafío que combina tecnología, emoción y la competitividad propia del motor real.

Con ocho simuladores de última generación, esta es una oportunidad exclusiva para sentir la adrenalina de un piloto profesional al volante del Hyundai IONIQ 5N. Los mejores clasifcados recibirán premios especiales, haciendo de la experiencia algo inolvidable.

La Eco Fest también incluye actividades participativas y solidarias, centradas en la conciencia ambiental, así como sorpresas y obsequios para los asistentes, ha informado la organización en un comunicado.

Además, los visitantes pueden dejar su mensaje personal en el Árbol de los Deseos, reforzando el carácter comunitario e interactivo del evento.

A la inauguración de la Eco Fest Toledo han asistido, entre otros responsables públicos, la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares; el concejal de Promoción Económica, Juan Marín; la directora del Hospital Nacional de Parapléjicos, Mónica Alcobendas y el jefe de Departamento de Escultura de la Escuela de Arte de Toledo, Ángel Sánchez-Horneros Pérez.

El periodista de motor y director del evento, Pedro Fermín Flores, ha destacado que "en el corazón de Castilla-La Mancha, donde la historia, las culturas y la tradición se mezclan con la modernidad, la Eco Fest 2025 trae un espíritu de innovación que celebra la conciencia ambiental y refleja la riqueza cultural y la calidez de su gente, invitando a visitantes de toda España a vivir y disfrutar de un fin de semana único".

Por su parte, Juan Marín ha señalado que "la Eco Fest 2025 es un escaparate de innovación y participación social, que demuestra que el ocio, el ocio inclusivo y el compromiso medioambiental pueden ir de la mano".

También ha subrayado el impacto positivo de la cita en la economía local y en la proyección de la ciudad, "Este festival atraerá a miles de visitantes a la capital, generando oportunidades para el comercio, la hostelería y el turismo de Toledo. Queremos que quienes nos visiten vivan una experiencia inolvidable y se lleven consigo la imagen de una ciudad dinámica, abierta y comprometida con el futuro sostenible".

Finalmente, el edil ha reconocido "el esfuerzo de PitLane y de todos los patrocinadores y colaboradores que hacen posible la Eco Fest 2025. Gracias a ellos, Toledo vuelve a ser referente en iniciativas que suman valor, fomentan la inclusión y ofrecen alternativas de ocio para todas las edades".

ECO RALLYE C-LM

Junto al Árbol de los deseos se puede contemplar el Hyundai IONIQ 5N que participará con el dorsal nº1 en el próximo Eco Rallye Castilla-La Mancha "Ciudad de Toledo" puntuable para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas y que se celebrará del 21 al 23 de noviembre.

El vehículo será pilotado por un dúo muy especial: Pepe López y David Vázquez, habituales competidores en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) como representantes del equipo o?cial Hyundai España.

López, cinco veces campeón absoluto de España de Rallyes, se mostró muy ilusionado con el proyecto. "Estamos muy contentos de formar parte de una gran aventura en la que Castilla-La Mancha, su cultura y su gente, serán visibles en cada kilómetro. Es una prueba que no solo recorre el terreno, sino que lo protege, lo honra y deja una huella muy personal".

El Eco Rallye Castilla-La Mancha 'Ciudad de Toledo', siguiendo el reglamento de las pruebas puntuables para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas, tendrá un recorrido secreto de aproximadamente 300 kilómetros por la provincia de Toledo, que se desvelará solo instantes antes de la salida.

Toda la información de la prueba está disponible en la página web oficial de la misma: https://ecorallyecastillalamancha.com/