Toledo acogerá el 25 de octubre la IX edición de la Copa Maestros de Esgrima de Castilla-La Mancha

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano ha presentado este martes, junto a Carlos Toledo, director técnico del Club de Esgrima Toledo, la IX edición de la Copa Maestros de Esgrima de Castilla-La Mancha que se celebrará el próximo sábado, 25 de octubre, a partir de las 10.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Un evento que, según ha indicado Lozano, "vuelve a situar a Toledo como sede de una competición espectacular y en un escenario idóneo por la belleza del entorno", además, ha recordado el concejal, este evento forma parte de los más de 240 eventos deportivos que se incluyen en la celebración de la Ciudad Europea del Deporte y que pretende "impulsar el deporte en nuestra ciudad no solo en las instalaciones deportivas, sino también en la vía pública".

En este sentido, el concejal de Deportes ha agradecido la implicación del Club de Esgrima Toledo destacando el trabajo que desarrollan en el recién recuperado del Pabellón de San Lázaro que, gracias al esfuerzo de este equipo de Gobierno, "ha vuelto a ser un espacio deportivo de referencia y que ahora este club está utilizando a diario, desarrollando su actividad con mucho éxito".

Un deporte, además, "con una tradición muy arraigada en nuestra ciudad, ligada a la historia de la ciudad, a la Escuela de Infantería, a la Escuela de Gimnasia", ha señalado Lozano, quien ha invitado también a los ciudadanos a asistir a este evento "que será todo un festival de esgrima en pleno corazón de Toledo".

Por su parte, el director técnico del Club de Esgrima ha explicado que la Copa de Maestros, "es un evento que sale del ámbito normal de la competición", promovido por la Federación de Castilla-La Mancha de Esgrima, con la intención de sacar el deporte a la calle "y compartirlo con la gente en lugares emblemáticos de las distintas capitales".

De hecho, Carlos Toledo ha indicado que este año, aunque no le correspondía organizarlo en la ciudad, al ser la Ciudad Europea del Deporte, "hemos conseguido que vuelva a celebrarse aquí, lo que, para nosotros es muy importante dada la relevancia de la esgrima en Toledo que forma parte de su esencia, ya que aquí se han fabricado espadas, se han usado y se siguen utilizando".

También el responsable del club ha querido agradecer al Ayuntamiento y al concejal Rubén Lozano "el apoyo decidido hacia la esgrima y el impulso que supone disponer de la sala de armas en el Pabellón de San Lázaro", un espacio con tradición histórica en este deporte. "Tras la crisis que atravesamos después del confinamiento, el traslado a San Lázaro ha supuesto un auténtico revulsivo y en apenas dos meses hemos notado un aumento significativo de socios y de personas interesadas en la esgrima", ha añadido.

La competición reunirá a los ocho primeros clasificados del ranking masculino y femenino de la pasada temporada, quienes se enfrentarán en un cuadro de eliminación directa hasta coronar a los nuevos maestros y maestras de Castilla-La Mancha, "es un espectáculo muy visual, con gran afluencia de público, incluso, quienes pasean por la plaza se detienen a ver los combates, porque es una experiencia única", ha concluido Carlos Toledo.