Toledo acogerá este año entre 120 y 130 eventos deportivos con pruebas como la DEKA o el descenso del Tajo

El concejal de Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El calendario de eventos deportivos de la ciudad de Toledo para este 2026 contará un total de entre 120 y 130 eventos "muy variados", entre los que figuran, como novedades, la DEKA, una prueba de fuerza y residencia similar al circuito de las carreras Spartan o el descenso del Tajo.

El concejal de Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha presentado este lunes en rueda de prensa esta programación, reconociendo una reducción de eventos respecto a los que se celebraron en 2025, cuando Toledo ostentó el título de Ciudad Europea del Deporte y se registraron hasta 239 encuentros.

Como novedades de este año, la ciudad acogerá la prueba de fuerza y resistencia DEKA, que se celebrará en el Campus de la Fábrica de Armas el próximo 11 de abril y congregará a deportistas de toda España.

También el descenso del Tajo, que se realizará en el mes de septiembre, pocos meses después de la inauguración embarcadero, estimada el verano. La prueba consistirá en un descenso que reunirá a "cientos de piraguas que van a generar una nueva vida y un nuevo aspecto" al río, ha asegurado el edil.

Asimismo, en noviembre la ciudad albergará el I Maratón de Toledo, un certamen que atravesará todos los barrios de la ciudad y en la que se espera la participación de más de 5.000 corredores en tres modalidades diferentes, una individual de 42 kilómetros, otra modalidad en parejas, con relevo en la estación del tren, y otra de cuatro corredores, que contará con relevos en el barrio de Santa María de Benquerencia, en la estación del tren y en la avenida Adolfo Súarez.

El edil ha recordado que la gran mayoría de estos eventos tienen un carácter benéfico y solidario, poniendo en valor encuentros deportivos como la carrera 'Memorial Cipriano', celebrada el pasado domingo para apoyar a la ONG 'Socorro de los Pobres', así como la Carrera por la Igualdad, que se celebrará este sábado.

INFRAESTRUCTURAS

Paralelamente, Lozano ha informado del estado de las intervenciones que se están realizando en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad, como la mejora del pabellón de San Lázaro, que ya esta iniciando su actividad, "con los tatamis instalados, las pistas de esgrima o el tenis de mesa". Además, el pabellón contará "en un par de semanas" con sus instalaciones preparadas para practicar tiro con arco.

Igualmente, en el velódromo "se están ultimando" las intervenciones para poder practicar patinaje o montar en bicicleta, y en la pista de pádel de la Escuela Central de Educación Física, donde se están realizando labores de mejora en las zonas verdes gracias a los trabajadores del Plan de Empleo.

Finalmente, ha avanzado que el proyecto 'Renace Tajo' incluirá la instalación de puestos de pesca, una actividad "muy tradicional" en la ciudad y "muy practicada por muchos vecinos". La cual hasta ahora vienen desarrollando en entornos como en la zona del Diamantista, "donde no tienen esas posibilidades y esas instalaciones adecuadas", ha concluido.