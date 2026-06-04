Toledo acogerá el domingo el I Concurso Nacional Canino de Toledo

Cartel del Concurso. - SOCIEDAD CANINA

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo será escenario el próximo domingo, 7 de junio, entre las 10.00 y las 14.00 horas, del I Concurso Nacional Canino de Toledo, un evento que tendrá lugar en la pista cubierta de la Escuela de Gimnasia y que aspira a convertirse en una cita de referencia para aficionados y amantes de los perros de raza.

El concurso está abierto a la participación de todos los perros de raza que deseen inscribirse, quienes competirán en distintas categorías de belleza ante jueces especializados que valorarán aspectos como la morfología, la presentación y las características propias de cada ejemplar.

Además del componente competitivo, la organización ha querido poner el foco en la participación y el disfrute de todos los asistentes. Por ello, todos los perros inscritos recibirán un obsequio conmemorativo y una escarapela de participación, independientemente de que resulten ganadores o no del certamen.

La Sociedad Canina de Castilla-La Mancha, según ha informado en nota de prensa, será la encargada de la organización y celebración del concurso, que nace con el objetivo de promover el conocimiento y la afición por el mundo canino, fomentando al mismo tiempo la convivencia entre propietarios y público general en un ambiente familiar y festivo.

La organización invita a todos los apasionados de los perros a disfrutar de esta primera edición, una jornada en la que la belleza, el compañerismo y el amor por los animales serán los grandes protagonistas.