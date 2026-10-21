Toledo amplía el horario de la zona verde en el Casco Histórico y los pivotes estarán operativos las 24 horas

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Toledo ha aprobado en su sesión ordinaria celebrada este miércoles la modificación de la Ordenanza de Movilidad que presenta importantes novedades.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, Iñaki Jiménez, quien ha destacado que el objetivo de estas modificaciones es "mejorar la convivencia entre peatones y vehículos, facilitar el aparcamiento a los residentes del Casco Histórico, y proteger el patrimonio", ante la falta de acuerdo para aprobar la Zona de Bajas Emisiones.

Una de las principales novedades es la ampliación del horario de máxima protección de la zona verde del Casco Histórico y Antequeruela, que pasará a estar vigente todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, de 10.00 a 21.00 horas.

Jiménez ha señalado que así "cumplimos un compromiso con los residentes, ampliando la protección del estacionamiento", ya que hasta ahora el horario finalizaba a las 14.00 horas.

Otras de las modificaciones importantes, es la ampliación del sistema de control electrónico de acceso al Casco Histórico mediante lectura de matrícula. Así "los pivotes estarán operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días al año", ha destacado el concejal, con la excepción de los horarios autorizados de carga y descarga que se mantienen entre las 08.00 y las 11.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta medida permitirá restringir la entrada de vehículos no autorizados y evitar situaciones que comprometan la seguridad de los peatones o la conservación del patrimonio histórico.

En este sentido, Iñaki Jiménez, ha señalado que la normativa también contempla soluciones para facilitar la entrada a los profesionales de urgencias, servicios y mantenimiento como electricistas o fontanería, que podrán obtener permisos puntuales y registrados en una base de datos que agilice su entrada.

La modificación de la ordenanza también prohíbe a los vehículos de transporte con conductor (VTC), utilizar la vía pública como espacio de espera, o de captación de clientes. "Esta regulación proporciona al Ayuntamiento nuevas herramientas para sancionar las conductas irregulares", ha asegurado el responsable de movilidad.

Además, incluye una regulación específica para los circuitos turísticos y recreativos en el Casco Histórico, estableciendo la necesidad de autorización municipal para actividades del tipo tuk-tuk.

La ordenanza también se adaptará a la normativa estatal en cuanto a los vehículos de movilidad personal, principalmente los patinetes eléctricos, que deberán ser conducidos por mayores de 15 años, prohibiendo transportar más de una persona y con los requisitos de seguridad establecidos. Las infracciones podrían ascender hasta los 200 euros.

MODIFICACIÓN DE LAS SANCIONES

La modificación de la Ordenanza también contempla una revisión del cuadro de infracciones. Así, se incrementarán las sanciones por estacionar de forma indebida en la zona verde del Casco Histórico, pasando de 60 a 100 euros, e incluso incrementando hasta el 30% en casos de reincidencia. También contempla la posibilidad de inmovilización mediante cepo o la retirada del vehículo por la grúa.

Con esta medida se pretende evitar que conductores no autorizados utilicen las plazas reservadas a los vecinos asumiendo la multa como un coste de estacionamiento. Por otra parte, se establece un límite máximo de 400 autorizaciones para trabajadores del Casco Histórico que utilicen la zona magenta, que se concederán por riguroso orden de solicitud.

Por último, el concejal ha defendido que estas modificaciones responden a la necesidad de ordenar la circulación en una ciudad con las características patrimoniales y urbanísticas de Toledo, especialmente en el Casco Histórico.

La previsión es que la modificación de la ordenanza pueda entrar en vigor en enero del 2027.