Toledo celebra este viernes la VIII edición de 'Pianos en la calle' con conciertos sorpresa de dos pianistas italianos

Publicado: martes, 30 septiembre 2025 13:15

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura y Patrimonio de Toledo, Ana Pérez, y el presidente de la Asociación Momentum Juventudes Musicales de Toledo, José Antonio Saldaña, han presentado este martes la octava edición de 'Pianos en la calle'.

Esta iniciativa que une música y patrimonio se celebrará este viernes, 3 de octubre, entre las 10.00 y las 19.00 horas y los pianos se ubicarán en cinco espacios; la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de Zocodover, la Puerta de Bisagra, la Plaza de Alfonso VI y el Palacio de Congresos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tal y como ha destacado la concejal de Cultura, esta cita ya se ha consolidado en la ciudad, y "damos muchísima importancia a la participación de jóvenes y niños", por lo que este año serán ocho colegios los que participen, y más de 670 escolares del Colegio Divina Pastora, CEIP San Lucas y María, Colegio Virgen del Carmen, San Patricio, Tavera, CEIP Ciudad de Nara e IES María Pacheco, estos dos últimos, participarán por primera vez.

Por su parte, José Antonio Saldaña ha recordado que cada piano contará con un dinamizador que irá orientando y animando a todos los que se acerquen a participar. Además, ha avanzado que este año como novedad, habrá conciertos sorpresa de dos pianistas italianos, Beniamino Lozalle y Alejandro Guiseppe, que irán rotando por los diferentes pianos.

La jornada concluirá con el concierto de la soprano Alicia Sánchez y de Fernando Pagín al piano, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la Puerta de Bisagra. Por último, Ana Pérez ha invitado a todos los toledanos "sepan o no tocar el piano" a que se sumen a esta cita en espacios privilegiados, que busca acercar la música a todos los públicos.

