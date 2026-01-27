Toledo concede calificación urbanística al proyecto del complejo de turismo rural cerca de la antigua discoteca Agualoca

Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planteamiento. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 27 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento en Toledo ha dado cuenta del otorgamiento de la calificación urbanística para un complejo de turismo rural en la finca 'Huertas del Alamillo', que comprende una superficie de 137.602 metros cuadrados, en unos terrenos ubicados entre los kilómetros 5 y 6 de la carretera de Navalpino, donde anteriormente se ubicaba la discoteca 'Agualoca'.

La puesta en marcha del nuevo uso consiste en la implantación de un complejo de turismo rural, en una superficie de casi 2.000 metros cuadrados, con un total de 54 apartamentos para 166 huéspedes, con estancias que van desde las habitaciones individuales hasta apartamentos para familias numerosas, habilitándose, asimismo, un área de estacionamiento de autocaravanas, dotada de 132 plazas.

Para la implantación del nuevo uso, se conservará el conjunto edificatorio actual, demoliendo las edificaciones en ruina y se rehabilitarán las diferentes construcciones para el nuevo uso hotelero de complejo de turismo rural, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Se construye un único volumen adicional de obra nueva, en la parte más cercana al acceso principal, donde se va a situar la recepción del complejo. La actividad se encuadra dentro del uso hotelero dentro de los usos terciarios del Reglamento de Suelo Rústico y, según informes de los técnicos municipales, el proyecto no sólo debe contar con las autorizaciones preceptivas de las administraciones afectadas, sino que se habrá de reducir la superficie del parking de autocaravanas para que la ocupación no sea superior al 10% de la finca vinculada, además de reforestar al meno 15.000 metros cuadrados de superficie.

VIVIENDAS EN LA LEGUA

Asimismo, se ha aprobado en la comisión el Plan Especial de Reforma Interior (PERIM) de la mejora de la parcela R4C de La Legua y el proyecto de reparcelación, que incluye la construcción de cien viviendas, de las cuales el 20% serán protegidas.

En concreto, se trata de una parcela de 29,145 metros cuadrados, con una superficie edificable de aproximadamente 13.000 metros cuadrados, donde se ubicarán las viviendas, en edificios de tres plantas, una altura de baja más dos plantas o baja diáfana más tres.

Este PERIM que se presentó en septiembre de 2024 y que se ha tramitado sin que se hayan presentado alegaciones, incluye una nueva área con 69 plazas de aparcamiento público, además de una nueva parcela de reserva para zona verde, con una superficie de 2.025,01 metros cuadrados.

Las obras de acondicionamiento, ajardinamiento y urbanización de estos espacios correrán a cargo de la parcela residencial, asegurando que el coste no recaiga sobre las arcas municipales, según recoge el propio PERIM.

Asimismo, se ha aprobado el PERIM de Santiago de los Caballeros, que prevé la modificación de alineaciones en la parcela 28282 de dicha plaza, ubicada en el Casco Histórico de Toledo, que mantiene inalterados los criterios urbanísticos ya aprobados y ratifica la edificabilidad reconocida en la Modificación Puntual número 8, limitándose a dar cobertura formal conforme a la normativa actual.

CRITICAS DEL PSOE

De su lado, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, faltó a la verdad al asegurar públicamente "que el Ayuntamiento había remitido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el documento necesario para iniciar la tramitación ambiental del Plan de Ordenación Municipal (POM)".

Sin embargo, en la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento Urbanístico ha quedado acreditado que esa afirmación no es cierta. "La propia jefa del área de Urbanismo y el presidente de la Comisión, el concejal de Urbanismo Florentino Delgado, han confirmado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no dispone del documento necesario para iniciar la evaluación ambiental del POM. Simple y llanamente, no se ha enviado según han asegurado", ha subrayado la portavoz socialista.

"Estamos ante un asunto de enorme gravedad, porque no hablamos de una interpretación distinta, sino de una afirmación falsa", ha insistido.

De otro lado, la portavoz socialista ha advertido de que La Cava podría sufrir los efectos negativos de una mayor presión turística, especialmente en un contexto en el que al inicio de la legislatura ya se planteó la implantación de un hotel en una zona protegida y donde está prevista la Ciudad del Cine. "Lo que ha visto el alcalde es una oportunidad de negocio. Actúa como un agente inmobiliario más y pretende aumentar los alojamientos turísticos en este barrio".

TORRE DE VEINTE PISOS

De su lado, el concejal del Grupo Municipal Vox, Florentino Delgado, ha defendido su propuesta de construir una torre de 20 pisos en los terrenos del actual Virgen de la Salud, una vez sea cedido el solar al Ayuntamiento, así como de modernizar el barrio de Corea con nuevas edificaciones, ya que, a su juicio, "hay que hacer propuestas ambiciosas, si no, la ciudad se nos muere".

Ha abogado por plantear iniciativas que sirvan para generar debate en la ciudad, "si no se propone nada, es cuando nunca se logra nada", ha enfatizado. Ha señalado que es una respuesta innovadora "a la necesidad de revitalizar Palomarejos, modernizarlo, actualizarlo y además ampliar la edificabilidad y en consecuencia también el número de viviendas".

IU VOTA EN CONTRA

El concejal de Izquierda Unida, Txema Fernández, se ha quedado solo con su voto en contra del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) de la parcela R4C en la Legua, que ha salido adelante con la aprobación de PP, Vox y PSOE.

Fernández, que ha calificado este PERIM como "innecesario y elitista", ha justificado su oposición al mismo defendiendo que este proyecto es contrario al espíritu del futuro POM que busca la cohesión de la ciudad; carece de un plan de movilidad; no cuenta con vivienda protegida, sino con vivienda con algún tipo de protección; presenta ausencia de zonas verdes, y deberá utilizar la depuradora de Estiviel donde no se ha previsto ninguna inversión en acciones dirigidas a su ampliación para dar servicio al incremento de población que está experimentando este barrio de Toledo.

Sobre el proyecto de complejo turístico rural en la Finca Huertas del Alamillo, Fernández ha mostrado su rotundo rechazo a este proyecto, al que no niega su legalidad, pero sí califica de "indecente" por estar promovido por personas vinculadas al Ayuntamiento.

El concejal de IU ha subrayado la coincidencia de que este proyecto de turismo rural esté en las proximidades del parque temático de Puy Du Fou al que los promotores avalaron; que abra los mismos días que lo hace este parque temático, y que va a "consumir siete millones de litros de agua gran parte extraída de pozos".

Por último, se ha referido Txema Fernández a la idea del concejal de Urbanismo en la parcela del antiguo hospital y el barrio de Corea defendiendo que "el solar que ha sido público durante 40 años debe seguir siendo público en su gestión". Además ha considerado "innecesaria" una torre de 30 pisos que, ha vaticinado, puede ser muy parecida a las viviendas de La Legua en lo que se refiere al precio y las dificultades para el acceso a las mismas.