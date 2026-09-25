Toledo contará con un catálogo de puntos inaccesibles en materia de movilidad, tras aprobarse en pleno una moción de IU

Pleno en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este viernes, con los votos a favor de IU-Podemos y PSOE y la abstención de PP y Vox, una moción de Izquierda Unida que pide la elaboración de un catálogo de puntos inaccesibles en materia de movilidad en la ciudad para personas con discapacidad física, intelectual o con deterioro cognitivo "que permita conocer dónde la movilidad de estos colectivos o de otros que no tienen discapacidad se hace muy difícil".

El portavoz de la formación proponente, Txema Fernández, ha solicitado la convocatoria del Consejo Municipal de Políticas de Discapacidad, que lleva desde el verano de 2024 sin convocarse, así como "implementar con carácter urgente y en cumplimiento del contrato en vigor del Servicio Público de Transporte Colectivo de Viajeros de la Ciudad de Toledo todas las medidas contempladas en los pliegos de condiciones sobre accesibilidad" que "no están aplicadas, a pesar de estar aprobadas".

Fernández ha citado distintos edificios del barrio del Polígono que no cumplen con la norma, así como la rampa de acceso desde la Ronda de Buenavista número 33 hasta la Pasarela que cruza la TO-20, "con una pendiente imposible para personas con discapacidad o personas que tienen que llevar un carro" para andar; en servicios públicos municipales con las líneas de autobús que no tienen habilitado el sistema acústico o los pasos de peatones con pictogramas que se "siguen esperando".

Desde el Grupo Municipal de Vox, el concejal de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo, ha asegurado que su grupo compartía "plenamente" el objetivo tras la moción, pero ha justificado la abstención en el hecho de que plantea cuestiones que "ya están siendo abordadas por el Ayuntamiento", admitiendo que "todavía existen problemas de accesibilidad", y aclarando que creen "que el planteamiento correcto debe ser ese, detectar, priorizar y actuar".

ESCUCHAR A LAS ENTIDADES

El edil socialista Pedro Jesús López Argudo ha mostrado su apoyo a una moción que, no obstante, ha considerado que "se ha quedado un poco corta", citando otros ejemplos de inaccesibilidad por la ciudad y ha instado a que se convoque "un órgano municipal que ya existe", que se escuche a las entidades que conocen directamente estos problemas, y se elabore un catálogo de puntos inaccesibles.

Por parte del PP, el edil de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, Ignacio Jiménez, también ha dicho compartir el objetivo fundamental de la moción, pero ha recordado que la ciudad tiene una "realidad singular" por su orografía y su configuración histórica, que hace que todavía se encuentren "pendientes, desniveles o acerados estrechos".

Sobre el Consejo Municipal de las Políticas de Discapacidad ha apuntado que, aunque no se haya reunido formalmente durante este periodo, el contacto con las entidades "no se ha interrumpido" ni la actividad se ha detenido.

Un trabajo que permite "elaborar un verdadero plan de municipalidad de actuación con prioridades, calendario y previsión presupuestarias, algo que estamos haciendo actualmente". Aprovechando este debate, el edil ha avanzado que el 15 de diciembre "posiblemente" se empiecen a poner los pictogramas en los pasos de peatones.

CEUTA

El pleno también ha aprobado dos mociones relativas a lo ocurrido en Ceuta, una de ellas presentada por el PP --que ha contado con sus votos y los de Vox a favor, la abstención del PSOE y el voto de IU en contra-- y otra por parte de Vox, "sobre la soberanía española y la invasión de Ceuta", que también se ha aprobado con sus votos y los del PP, la abstención de PSOE y en contra de IU.

La primera de ellas manifiesta el apoyo, solidaridad y cercanía del Ayuntamiento de Toledo con esta ciudad, y reafirma la pertenencia de Ceuta y Melilla a España y la defensa de soberanía e integridad territorial e al Gobierno de España a ejercer plenamente sus competencias en materia de control de fronteras, inmigración y seguridad.

La segunda rechaza "cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre el Ceuta y Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África e insta al Gobierno de España a exigir a Marruecos "que acepte sin excepción ni excusa formal ni material todos los retornos, devoluciones y expulsiones de territorio español de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad".

En el debate de la primera, el concejal de IU ha calificado como "cobarde" una moción en la que ni siquiera se habla de los fallecidos, ni de los menores que pueden estar en la calle ni de la crisis humanitaria, mientras sí lo hace en cambio de los que no estuvieron el día 2 de octubre en la convocatoria "irregular" que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), "solo" por parte del PP, se hizo a los ayuntamientos, y a la que únicamente se sumaron Partido Popular y Vox en el caso del Consistorio de Toledo.

"Han traído una moción para decir que Ceuta es España y Puertollano es España. ¿Van a traer 8.114 mociones?, ¿van a traer 8.114 mociones para recordar que los 8.114 municipios de nuestro país son España?. Se les ha quedado pequeña la bandera que han puesto en la Avenida de la Reconquista. Yo compraría cientos de metros cuadrados más de bandera española para poner cada una de ellas en cada una de las rotondas para recordarnos que también el Polígono es España, que también Santa Bárbara es España", ha ironizado.

"PUERTOLLANO NO HA SIDO INVADIDO"

El concejal de Promoción Económica y Empleo, de Vox, Juan María Marín, ha contestado que Ceuta es España y Puertollano es España, "pero Puertollano no ha sido invadido. Esa es la diferencia" y "cuando en una ciudad de 80.000 habitantes entran 100.000, eso es una invasión".

José Manuel Velasco, por parte del PP, ha recordado que ha sido el Parlamento Europeo el que ha denominado lo ocurrido como una invasión, por "la cantidad de gente que entró, en el momento en que entró y de la forma en que entró", recriminando a la izquierda que no se haya posicionado "en ningún momento en favor de los ciudadanos españoles que están sufriendo" esta situación.

Alicia Escalante, desde el PSOE, ha manifestado la solidaridad de su formación con Ceuta, los ceutíes y su apoyo a todas las administraciones que están trabajando por "recuperar cuanto antes la normalidad", criticando que "la derecha y la ultraderecha con sus brabuconadas y golpes de pecho" son "los únicos que ponen en duda la españolidad de Ceuta y Melilla", y convencida de que Ceuta "va a salir reforzada de esta crisis gracias al apoyo del Gobierno de España y a pesar de todos ustedes".

ABONO ÚNICO Y PLATEMUN

Además, el pleno ha rechazado --con votos de PP y Vox-- la moción del PSOE para que Toledo se adhiera al Abono Único impulsado por el Gobierno central, defendida por su portavoz Noelia de la Cruz, quien ha afirmado que ello permitirá "fomentar el transporte público, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la cohesión territorial y social".

El edil de Planeamiento Urbanístico Florentino Delgado, ha admitido que la idea no parece mala pero está "desenfocada", ya que Toledo ya tiene una regulación específica y que con la medida "se beneficia a los visitantes que vienen de fuera" pero no a los toledanos, mientras que el edil de Movilidad, Transportes, Interior y Personal se ha preguntado qué coste tendría y quién asumiría las pérdidas o si el PSOE ha hablado con la Junta, apuntando que este no sería "un abono único, sino parcial e incompleto".

El PSOE también ha visto rechazada una moción para aprobar el Plan Territorial de Emergencia Municipal de Toledo (Platemun). El edil de Movilidad, Transportes, Interior y Personal ha señalado que la revisión de dicho plan debió hacerse por el PSOE, y ha expresado que ya se está recabando información, corrigiendo las deficiencias detectadas, y coordinando todas las áreas para "preparar un documento verdaderamente operativo".