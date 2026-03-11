Toledo se convierte en la capital de la oftalmología con el 20º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma

Archivo - Ojo de mujer, anciana, alzheimer - TRIOCEAN/ ISTOCK - Archivo

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo se prepara para acoger uno de los eventos científicos más relevantes del año en el ámbito sanitario: el 20º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma (SEG). Durante tres jornadas, del 12 al 14 de marzo, más de 700 oftalmólogos y expertos nacionales e internacionales se reunirán en la Ciudad Imperial para compartir los hallazgos más recientes sobre una patología que afecta a más de un millón de personas en España.

El congreso servirá como plataforma para presentar las innovaciones que están transformando la especialidad. La celebración de este encuentro no es casual, ya que coincide de forma estratégica con la Semana Mundial del Glaucoma. Este hecho garantiza que todas las miradas del sector médico se posen sobre Toledo, reforzando su prestigio como sede de congresos de alto nivel y su compromiso con la vanguardia médica, según han informado los organizadores en nota de prensa.

El éxito de esta convocatoria recae en gran medida sobre el comité organizador local, liderado por el Carlos Lázaro, director del Instituto Oftalmológico de Toledo.

Lázaro, referente en la especialidad, ha trabajado estrechamente con la SEG para que Toledo no solo sea un escenario histórico, sino un foro de intercambio científico de primer orden. "Es un honor para Toledo recibir a lo más granado de la oftalmología española. Este congreso no solo supone un impulso científico, sino también un reconocimiento a la labor que realizamos en nuestra ciudad por la salud ocular", afirma el Lázaro.