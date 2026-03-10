Toledo defiende este jueves en el Ministerio su proyecto estratégico para ser Capital Europea de la Cultura 2031

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - AYUNTAMIENTO

Toledo afronta una semana decisiva, este jueves 12 de marzo, una delegación, encabezada por el alcalde, Carlos Velázquez, presentará a las 9.30 horas ante un jurado internacional, la candidatura de la ciudad para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031 en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid. La delegación contará con media hora para exponer el proyecto y una hora más para responder a las preguntas del jurado.

Este hito es el resultado de un trabajo que comenzó hace más de dos años; un proceso construido colectivamente junto a la ciudadanía, las instituciones y el tejido cultural y social de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Bajo el lema Shaping Culture, la propuesta toledana se postula como un laboratorio para diseñar la ciudad europea del encuentro, conectando su legado histórico con los retos del futuro. La defensa del proyecto, ante un comité de expertos internacionales, marcará el camino de la ciudad para convertirse en el epicentro cultural de Europa en la próxima década.

El alcalde, Carlos Velázquez, liderará la delegación técnica e institucional encargada de desgranar este proyecto que no busca presentar a Toledo simplemente como una "ciudad museo", sino como una "herramienta para Europa". "Creemos en la cultura como herramienta de cambio, como una forma de pensar la ciudad y de imaginar nuevos horizontes para Europa", ha señalado.

En este sentido, el proyecto se articula sobre la metáfora mineralógica de la 'Macla', la unión de diferentes cristales que forman una estructura más fuerte sin perder su identidad original, reflejando la historia de convivencia de Toledo.

"Toledo quiere volver a ser un punto de encuentro para Europa", ha indicado Velázquez, al tiempo que ha recordado que "si durante siglos supimos interpretar lenguajes y tradiciones distintas a través de hitos como la Escuela de Traductores, hoy queremos recuperar ese legado para proyectarlo hacia el futuro, porque Europa necesita, más que nunca, diálogo, entendimiento y concordia".

La candidatura hace hincapié en que el "mayor equipamiento cultural de Toledo son sus ciudadanos". Además, apuesta firmemente por la accesibilidad universal mediante iniciativas como la red "Baluartes de la Cultura" y un Plan Integral de Digitalización Cultural que integrará Inteligencia Artificial y realidad aumentada.

Tras la presentación de este jueves, el comité de expertos evaluará las propuestas de las distintas ciudades españolas, anunciando próximamente cuáles de ellas superan el corte para pasar a la fase final del proceso.

CRONOGRAMA DE HITOS HACIA LA EXCELENCIA

Desde el inicio de la candidatura en noviembre de 2023, el proyecto ha evolucionado desde una consulta ciudadana hasta la creación de una estructura de gestión profesionalizada y de alto nivel. El camino comenzó con un encuentro clave en el Paraninfo de San Pedro Mártir, donde más de 150 protagonistas de la vida cultural local sentaron las bases del proyecto.

Durante el año 2024, la candidatura se dotó de un Consejo Asesor de prestigio internacional, presidido por el alcalde Carlos Velázquez y compuesto por figuras como Gregorio Marañón, Cristina Iglesias, Rafael Canogar, Xandra Falcó y Tomás Alía, entre otros destacados nombres de la cultura y la empresa.

Tras la elaboración de un exhaustivo diagnóstico DAFO, la capitalidad ha dado pasos decisivos en su modelo de gestión. Comenzando con el anuncio de la creación de una Fundación específica para la candidatura; siguiendo por la activación de mesas de trabajo transversales que abarcan temáticas de programas culturales, infraestructuras, patrimonio cultural, industrias culturales y creativas, actividad turística, economía social, empresa y emprendimiento, población y ciudad, comunidad educativa, tercer sector y entidades sociales, salud, bienestar y actividad física.

Posteriormente se lanzó la plataforma oficial www.toledoluzdeeuropa.com como eje de transparencia y comunicación, y que posteriormente, una vez se presentó la candidatura oficial pasó a denominarse www.toledo2031.org.

Un movimiento estratégico para reforzar la candidatura frente a competidoras como Granada, Burgos o Las Palmas de Gran Canaria, en el que una institución de tan alto prestigio como la Real Fundación de Toledo se convirtió en febrero de 2025 en el mecanismo a través del cual se articula la candidatura. Un hito que se materializó mediante la firma de un convenio entre la presidenta de su Patronato, Xandra Falcó, el alcalde de la ciudad y la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo.

Asimismo, en abril del pasado año, se presentó el Consejo Rector en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la incorporación de perfiles como Esther Esteban, José Antonio Marina, Isabel San Sebastián, Gregorio Marañón, Rafael Canogar, Tomás Alía y José Ignacio Goirigolzarri.

En este sentido, el proyecto 'Toledo 2031' ha logrado una adhesión masiva que trasciende el ámbito político. Actualmente cuenta con el apoyo de Instituciones Académicas y Públicas, como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Cortes regionales, las cinco Diputaciones, la Universidad de Castila-La Mancha y la Universidad de Alcalá. Así como el respaldo del tejido empresarial de la región como la Cámara de Comercio, FEDETO, CECAM y empresas de referencia como JOMA, García-Baquero o Puy du Fou.

Por otro lado, la candidatura cuenta también con el apoyo de la sociedad y de más de 50 medios de comunicación locales, provinciales, regionales, e, incluso, nacionales, así como, colegios profesionales, la Archidiócesis de Toledo y las principales juntas de cofradías y hermandades de la ciudad.

Por lo tanto, esta candidatura no es solo un evento cultural, sino una transformación urbana y social que busca dejar una huella permanente en la ciudad, consolidando a Toledo como un faro de cultura y convivencia en la Europa del siglo XXI.