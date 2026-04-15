Toledo elevará al Icomos un informe medioambiental tras la contaminación por gasoil en algunos acuíferos del Casco

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TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha afirmado que el Consistorio dará una respuesta "a la altura" al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), después de que este organismo le haya requerido a actuar por la contaminación de varios acuíferos del Casco Histórico con gasoil, como consecuencia de filtraciones procedentes de instalaciones de calefacción en edificios.

Así ha respondido Velázquez, tras la publicación del diario La Tribuna, donde se recoge que Icomos ha reprendido al Ayuntamiento por no proteger al subsuelo del Casco de una contaminación "grave e irreversible" que se inició en 2019 y amenaza con elevarlo a la Unesco.

"Vamos a responder (a Icomos). Se está elaborando un informe de medioambiente. Hay que recordar que este asunto no es nuevo. Esto comenzó en el año 2019 y afecta a una propiedad privada y es denunciado por otro particular", ha insistido.

Velázquez ha aclarado que "no es un patrimonio que sea público ni municipal en ningún caso, ni de ninguna administración pública", sino que pertenece a un particular.

Se dará por parte del Consistorio "una respuesta a la altura" tras conversaciones con técnicos de medio ambiente y arquitectura del Casco Histórico.

En este punto, ha invitado a los representantes de Icomos a venir a Toledo para trata el asunto con este propietario. "A ver si noa deja pasar. Eso es lo primero, porque es una propiedad privada", ha aseverado.