Toledo y Guadalajara se manifiestan este sábado por la vivienda

Cientos de personas durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Popular de Inquilinas de Toledo ha convocado una manifestación por la vivienda para este sábado, 3 de octubre, a las 18.30 horas. La protesta partirá de la plaza de Zocodover para recorrer el casco hasta la plaza del Ayuntamiento pasando por la plaza de San Vicente.

La convocatoria, que se celebrará en toda España, tiene por lema 'Hacia la huelga genera'. Los sindicatos de inquilinos contestan así a un doble decreto que no aborda una regeneración estructural del sistema de vivienda en España, considerándolo todavía un bien de consumo y no un derecho con el que se prohíbe especular.

"Estamos contentas de que la lucha popular haya conseguido estos hitos que aliviarán a muchas familias, pero el problema de fondo va a continuar si las medidas no son de verdad quirúrgicas y extirpan de la ecuación la posibilidad de mercadear con nuestras casas, con nuestras vidas" dicen desde la UPI.

Este miércoles, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Castillo de San Servando, y el viernes, en el anfiteatro del Parque de las Tres culturas a partir de las 18.30 horas, se celebrarán sendas asambleas para preparar la manifestación y planificar los siguientes pasos de cara a permanecer en las calles "hasta cambiarlo todo".

MANIFESTACIÓN EN GUADALAJARA

El Sindicato inquilinas de Guadalajara también ha convocado una manifestación para el próximo sábado, que tendrá lugar a las 12.00 horas. Será desde la plaza del Ayuntamiento por calle mayor hasta la calle Wenceslao Argumosa 6.