Toledo instala 2.000 nuevos ejemplares de árboles en su Plan de Arbolado hasta abril de 2026

Los servicios municipales instalan un árbol en Toledo. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha visitado varias de las actuaciones incluidas en el tercer Plan de Arbolado de esta legislatura, acompañado por el concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, quien ha señalado que este plan "representa muy bien el rumbo que queremos para Toledo, una ciudad más verde y amable".

En este sentido, Lozano ha recordado que desde hace algunas semanas "ya hemos puesto en marcha este Plan, con el que el Gobierno municipal se comprometió a aumentar la masa vegetal y arbórea de nuestra ciudad, y a través del cual se están desarrollando importantes plantaciones en todos los barrios de la ciudad, destinadas a renovar y rellenar alcorques vacíos, así como recuperar zonas verdes y espacios naturales".

De hecho, el concejal ha destacado que este año la intervención será especialmente ambiciosa, ya que se van a superar los 2.000 árboles plantados en esta campaña".

Solo en la zona de Safont se plantarán más de 1.200 ejemplares, a lo que se suma la recuperación de alcorques vacíos y nuevas incorporaciones en parques y áreas verdes de toda la ciudad, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Lozano ha subrayado que este trabajo se está realizando "barrio a barrio, atendiendo las peticiones de nuestros vecinos, recuperando zonas abandonadas y mejorando los entornos en los que vivimos cada día".

Para el concejal, "son pequeños gestos que, juntos, están transformando Toledo en una ciudad más sostenible y preparada para el futuro".

Además, el concejal ha añadido que estas actuaciones permitirán que, entre noviembre y abril de 2026, época óptima para las plantaciones, el censo arbóreo de la capital crezca en más de 2.000 nuevos árboles, o que supone "una noticia muy importante para una ciudad que carecía de una masa arbórea como la que estamos generando".

Asimismo, ha remarcado que el Plan de Arbolado forma parte de un compromiso firme con la ciudad, con el medioambiente y con los objetivos de reducción del calor y protección de los ecosistemas, "que estamos empeñados en mantener, desarrollar y multiplicar".

Lozano ha concluido destacando la importancia de las políticas medioambientales en el Ayuntamiento, "ojalá pudiésemos multiplicar el número de árboles cada año, pero estamos comprometidos en seguir manteniendo esas políticas verdes, esas políticas de vertidos cero y esas políticas de reciclaje que estamos implantando en los últimos dos años y medio".