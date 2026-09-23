Toledo instala cinco contenedores de vidrio Disney en el barrio de Buenavista

Presentación de la campaña de Ecovidrio 'Reciclar es una aventura'. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, ha participado este miércoles en la presentación de la campaña de Ecovidrio 'Reciclar es una aventura', una iniciativa que busca acercar el reciclaje de envases de vidrio a los más pequeños y fomentar hábitos sostenibles entre toda la ciudadanía.

Durante su intervención, Lozano ha destacado la importancia de "inculcar desde edades tempranas comportamientos responsables con el medio ambiente, involucrando tanto a los niños como a sus familias".

El concejal ha agradecido la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ecovidrio, y ha subrayado "la necesidad del trabajo conjunto para seguir aumentando las cantidades de vidrio reciclado en Toledo". En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento continúa ampliando los hábitos de reciclaje en la ciudad, también en el Casco Histórico, donde este sistema se implantó hace más de un año y medio.

Por su parte, el gerente de Ecovidrio en Castilla-La Mancha, Carlos del Corte, ha explicado que la campaña pretende transmitir que "reciclar vidrio es una verdadera aventura" y ha animado a la ciudadanía a "realizar un gesto sencillo pero de gran importancia: depositar correctamente los envases de vidrio en el contenedor verde, porque el vidrio puede reciclarse infinitamente sin perder sus propiedades".

Del Corte ha señalado que Castilla-La Mancha todavía tiene margen de mejora, con una media cercana a 14 kilos de vidrio reciclado por habitante al año, frente a los 20 kilos de media nacional, y ha destacado la necesidad de seguir sumando esfuerzos entre administraciones, ciudadanía y empresas.

La directora general de Economía Circular y Agenda 2030 de Castilla-La Mancha, Esther Haro, ha incidido también en la necesidad de elevar las cifras de reciclaje de vidrio en la región y ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía, "desde los más pequeños a los más grandes", así como al comercio y la hostelería, para utilizar los contenedores disponibles y avanzar hacia los objetivos marcados por la Unión Europea.

Desde el Ayuntamiento se anima a las familias toledanas a aprovechar esta iniciativa para convertir el reciclaje en un hábito cotidiano: cada envase de vidrio que se deposita correctamente en el contenedor verde es un pequeño gesto que contribuye a una ciudad más sostenible y a una economía más circular.