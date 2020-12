Toledo intensificará los controles en terrazas y centros comerciales esta Navidad para frenar la expansión

Toledo no tendrá migas y las terrazas se mantendrán al 75 por ciento de mesas fuera y el 50 por ciento de aforo en el interior

TOLEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha avanzado que la institución que ocupa va a poner al servicio de la ciudad todos los efectivos que en materia de seguridad disponen en Toledo, al mismo tiempo que ha destacado que Policía Nacional y Policía Local se "repartirán las zonas más sensibles" como los barrios de Santa Teresa, el Polígono o el Casco Histórico para hacer cumplir "lo establecido por la autoridad sanitaria".

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno que junto a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, han presidido este martes en el Ayuntamiento la reunión de coordinación y seguridad de las fiestas navideñas en la que se han establecido las medidas especiales que se llevarán a cabo en la ciudad durante los próximos días. Unas medidas que este año estarán marcadas por las restricciones de la autoridad sanitaria para frenar la expansión del COVID-19, según ha informado en nota de prensa el Consistorio.

Milagros Tolón y Francisco Tierraseca han detallado ante los medios de comunicación los principales asuntos que se han abordado en esta reunión, entre ellos, las migas del 24 y 31 de diciembre, la campaña de comercio seguro o los controles de alcoholemia en las fechas más señaladas. "El objetivo de estas navidades es en primer lugar garantizar la salud de los ciudadanos", han coincidido ambos representantes públicos para incidir en que se deben cumplir las medidas de seguridad decretadas.

"TOLEDO NO TENDRÁ MIGAS"

La alcaldesa de Toledo ha vuelto a insistir en que "Toledo no tendrá migas este año dada la situación actual" y que las terrazas se mantendrán con las mismas restricciones que hasta el momento, las de nivel 2, con el 75 por ciento de mesas fuera y el 50 por ciento de aforo en el interior, sin poder consumir en la barra. Además, los hosteleros no podrán pedir permisos para ampliar dichas terrazas y deberán servir en las mesas, los usuarios no podrán levantarse.

De otro lado, la regidora municipal ha informado sobre la campaña de comercio seguro que se aplicará con especial intensidad en los centros comerciales, con cuyos gerentes el Ayuntamiento colabora desde hace meses para garantizar la seguridad en sus instalaciones. Milagros Tolón ha pedido prudencia, distanciar las compras, al permanecer todos los días de 10.00 a 22.00 horas y apostar por el comercio de barrio.

SE INCREMENTARÁN LOS CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

Asimismo, y dado el aumento de desplazamientos entre las localidades limítrofes con la capital regional durante estas fechas, los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, se intensificarán los controles de alcoholemia en las salidas y entradas a Toledo. Un trabajo que llevarán a cabo los agentes de la Guardia Civil.

"Es un momento complicado y difícil", ha reconocido la alcaldesa Milagros Tolón, por eso "apelamos a la responsabilidad individual de los ciudadanos que demostraron un comportamiento ejemplar durante los meses más duros de la pandemia, de ahí que les concedamos la Medalla de Oro de la ciudad".

En este sentido, ha emplazado a los toledanos y toledanas a seguir en la misma línea "porque ya nos queda poco" y porque "sería un paso atrás en la salud y pondría en peligro la vida de nuestros vecinos". Por último, ha recordado que todas las actividades culturales que se están celebrando en el marco del programa de Navidad se están llevando a cabo con las normas de seguridad pertinentes para que "no retrocedamos".

Francisco Tierraseca por su parte, ha agradecido la convocatoria de esta reunión por parte del Ayuntamiento de Toledo destacando la presencia de Asociación Provincial de Hostelería ya que "demuestra la alta responsabilidad del sector por respetar las medidas sanitarias a las cuales todos estamos obligados".

Para el delegado del Gobierno en la región, "la inmensa mayoría de la ciudadanía está cumpliendo con su deber", aunque ha hecho un llamamiento para todas aquellas personas que incumplen las restricciones de la autoridad sanitaria para advertir que serán sancionadas por poner en peligro la salud del resto.

En la reunión, junto a Tierraseca y Tolón han estado presentes además el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino; el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, así como mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, el coordinador de Cultura del Consistorio toledano y el presidente y el secretario de la Asociación Provincial de Hostelería, Tomás Palencia y Valentín Salamanca, respectivamente.