Toledo paraliza el desarrollo residencial en unos terrenos de Santa Bárbara hasta que Ministerio defina trazado del AVE

Declaraciones de la portavoz del PSOE tras la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento. - PSOE TOLEDO

TOLEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Empleo, Promoción Económica y Planeamiento del Ayuntamiento de Toledo ha dado cuenta, en su reunión de este martes, del archivo del expediente del PAU de la UA2 de la Unidad Ferroviaria de Santa Bárbara hasta que se defina el trazado del AVE, para así adecuar el nuevo colector, necesario en esta zona, y actualizar los precios que se han quedado obsoletos desde el inicio de la tramitación en 2002.

Según los técnicos de Urbanismo, este PAU, que se inició en la zona ferroviaria para el desarrollo de suelo residencial, comenzó a tramitarse en 2002 y fue en 2023 cuando se informó, por parte del servicio de Obras, que el colector de la zona estaba saturado, al límite de su capacidad, lo que hacía necesario uno nuevo.

Tras solicitar desde Urbanismo información a Adif y al ministerio de Transportes sobre el trazado de la nueva infraestructura ferroviaria, al decaer la propuesta de 'Toledo Central', y no recibir una respuesta concreta, se ha decidido archivar la actuación hasta que exista un diseño definitivo.

Por otro lado, los técnicos de Urbanismo han informado que, en la tramitación del planeamiento de la modificación puntual 31, correspondiente a la ampliación de la zona industrial, a raíz de una alegación del grupo ecologista Arba, se ha detectado que existen unos hábitats protegidos, las samófilas, que han aparecido al sur del sector.

"Esto obliga a sacar tres parcelas del ámbito del PAU y a realizar un plan parcial de mejora, que modifica tanto la ordenación estructural como la detallada, con lo cual es preciso volverlo a sacar a información pública, con el trámite que ello conlleva", indica el Consistorio toledano, en nota de prensa.

Tras pedir informe a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, que es vinculante, se tendrá que informar el Consejo Consultivo porque afecta a zonas verdes. Posteriormente se procederá a su aprobación definitiva.

En la comisión de este martes también se ha dado cuenta del sometimiento a información pública de la sustitución de un centro de Transformación que ya ha quedado desfasado, que se ubica en la parcela 35 del polígono 29 paraje 'Majazala', en el término municipal de Toledo.

Al plantearse la actividad en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección, la calificación corresponde otorgarla a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, una vez concluidos los trámites correspondientes.

EL PSOE SE INTERESA POR LOS PISOS TURÍSTICOS ILEGALES

Mientras, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha criticado la información facilitada por el Gobierno municipal sobre la saturación de pisos turísticos en los distintos distritos censales de la ciudad.

"Los datos presentados chocan frontalmente con la realidad" que se observa en las calles de Toledo y no reflejan el verdadero número de alojamientos turísticos existentes. La pregunta es cuántos pisos turísticos ilegales hay en cada distrito y si se está realizando algún trabajo de revisión para detectarlos", ha preguntado la edil socialista, según informa el partido.

Tras recordar que la revisión y control de estas viviendas fue uno de los compromisos adquiridos por el equipo de Gobierno al inicio del mandato, ha lamentado que hasta la fecha se desconocen los resultados.

Para De la Cruz, la situación evidencia que el Ejecutivo municipal "no está actuando con la contundencia necesaria" frente a un problema que afecta directamente al acceso a la vivienda.

"Toledo está claramente saturada en cuanto a alojamientos turísticos y, sin embargo, este Gobierno sigue permitiendo cambios de uso de residencial a turístico. Basta con revisar las últimas comisiones de Urbanismo para comprobar que estas autorizaciones siguen produciéndose de forma habitual", ha advertido.

De igual modo, y después de lamentar que "a pesar de los anuncios y los titulares de prensa, la realidad es que el alcalde de Toledo no ha hecho ni una sola vivienda en los tres años que lleva gobernando", ha preguntado por dos de los grandes anuncios realizados por el alcalde durante estos tres años de mandato: el teleférico y la noria.

"La respuesta ha sido que no hay nada. Llevamos tres años rellenando páginas de prensa digital y escrita con ocurrencias del equipo de Gobierno. Teleféricos, norias, miradores y anuncios constantes que nunca se traducen en hechos reales", ha criticado, al mismo tiempo que ha denunciado que "están enterrando 500.000 euros en el Valle", en un proyecto innecesario y que supone un desastre ecológico en una de las zonas patrimoniales más identitarias de la ciudad de Toledo.

En cuanto a la paralización de la UA2 de Santa Bárbara por la falta de un colector de saneamiento que permita este desarrollo urbanístico, la portavoz socialista se ha preguntado "para qué ha servido entonces la subida del agua y el alcantarillado del alcalde, si no se afrontan las inversiones de mejora necesarias en materia de saneamiento en la ciudad".