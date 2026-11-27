El concejal de Festejos y Juventud en Toledo, José Vicente García-Toledano. - AY TOLEDO

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos y Juventud en Toledo, José Vicente García-Toledano, ha planteado como escenario alternativo el Paseo de la Vega para celebrar la verbena de Fin de Año en la ciudad, a la espera de la aclaración que pueda realizar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), tras la sentencia que dicta la prohibición/limitación de conciertos y otros eventos en la Plaza de Zocodover en horario nocturno.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque las actividades del año próximo están garantizadas "hasta el Corpus".

"A la espera de que nos pasen las aclaraciones, --la verbena de Fin de Año-- sigue proyectada en la Plaza de Zocodover, pero si las aclaraciones nos dicen que 'no', ya está todo preparado para llevarla a la Vega sin ningún problema", ha insistido el edil.

En este punto, ha remarcado que se ha solicitado una aclaración por parte del Consistorio al TSJCM para esclarecer si se refiere a todas las fechas del año o, por el contrario, contempla la exención acústica en 6 fechas festivas anuales establecidas por la Junta de Gobierno Local: Fin de Año, Verbena de Carnaval, orquesta del Corpus, concierto de la Noche de Patrimonio y Fiesta de la Virgen del Sagrario

En cualquier caso, ha señalado, "todas ellas están garantizadas en otra ubicación", dejando claro que el encendido de Navidad "no afecta", porque está fuera del horario nocturno.

En el caso de la Verbena de Carnaval en la capital, cuando llegue el momento podría desplazarse también al Paseo de la Vega. "Cuando llegue el momento, podría ir a la Vega y al Ayuntamiento y haremos el flujo de esa forma".

Preguntado por si la ubicación secundaria de los eventos a los que pueda influir esta limitación sería el Paseo de la Vega, ha señalado que si sería de esta forma, "porque son muy pocas fechas al año".

MEDIDAS YA TOMADAS

Ha enumerado acciones "para proteger y equilibrar la actividad, el ocio de la ciudad y la convivencia de los vecinos" en Zocodover, quitando "mercadillos y actos, y limitado a solo seis actos al año la actividad".

Además, ha querido remarcar que "antes de llegar la sentencia, ya se colocó por parte de la Concejalía de Medio Ambiente un limitador certificado que controla el volumen de los espectáculos".

En La Peraleda, se han retirado los conciertos de la Semana de la Juventud en septiembre y se ha establecido "un sistema de control de sonido de las carpas para el Corpus que tiene un coste estimado de 12.000 euros".

Así, se han retirado "las carpas de agosto sabiendo y asumiendo y sufriendo con los jóvenes esa pérdida de actividad que tanto nos gusta". En las terrazas de la Peraleda, se ha obligado a instalar pantallas de protección y limitadores para proteger "a los vecinos y la actividad juvenil", ha remarcado el concejal.

En la Plaza de Toros "también" se ha intervenido, prohibiendo "las pruebas de sonido a mediodía para proteger la siesta" y "se reordenó la iluminación exterior de la Plaza de Toros para que los focos no miraran a los vecinos colindantes".

"Mi pregunta es: ¿qué más podemos hacer?", ha concluido el concejal de Festejos y Juventud en Toledo.