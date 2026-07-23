Toledo recibirá 500.000 euros del Gobierno para la recuperación y musealización del yacimiento de la Vega Baja

Archivo - Trabajos de la segunda fase de recuperación de Vega Baja. - OSCAR HUERTAS - Archivo

MADRID/TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que regula la concesión directa de 23.661.710 euros en subvenciones a 84 administraciones públicas y entidades culturales para el periodo 2026-2029, destinadas a proyectos relacionados con la conservación del patrimonio histórico, la actividad museística, la creación contemporánea y la difusión cultural. En el caso del Ayuntamiento de Toledo, serán 500.000 euros del Gobierno para la recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de la Vega Baja

Según recoge el texto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de ese importe total 12.175.310 euros se abonarán en la anualidad de 2026, de los que 11.740.310 euros corresponden al Ministerio de Cultura y 435.000 euros a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (GIEC). El Ejecutivo justifica la concesión directa de estas ayudas por concurrir razones de interés público, social y cultural que dificultan su convocatoria pública.

La principal beneficiaria será la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que recibirá 10.296.400 euros para la gestión e inversiones en la finca La Ricarda (Casa Gomis), adquirida por el Ministerio de Cultura en 2024. De esa cantidad, 2,97 millones se destinarán a la gestión del inmueble y 7,32 millones a inversiones para su conservación y puesta en valor.

Entre las ayudas de mayor cuantía también figuran 1,5 millones de euros para el Ajuntament de Cabrera de Mar (Cataluña), destinados a la recuperación de la histórica sala de teatro L'Aurora/La Maresma; un millón de euros para la rehabilitación de Can Coll, en Lliçà de Vall (Cataluña); 653.000 euros para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; y 500.000 euros para proyectos del Ayuntamiento de Toledo, dirigidos a la recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de la Vega Baja; del Ayuntamiento de Amposta, para rehabilitar el antiguo convento de Les Carmelites Missioneres Teresianes; de la Fundación Joan Miró; de la Associació El Círcol, de Reus; y del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida.

Asimismo, el decreto contempla 490.000 euros para la protección y puesta en valor del yacimiento arqueológico del Cerro de la Virgen, en Orce (Granada); 445.000 euros para la creación del Centro de Arqueología de los Paisajes Culturales de Galera (Granada); 400.000 euros para la rehabilitación de inmuebles patrimoniales en La Fulliola y Organyà, así como para el futuro Museo del Circo de Besalú; y 350.000 euros para actuaciones en la muralla de Tarragona.

Las subvenciones alcanzan también a numerosas fundaciones y asociaciones culturales. Entre ellas figuran la Fundación Privada Antoni Tàpies, con 300.000 euros; el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, con 210.000 euros; la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales, con 200.000 euros; o la Fundación Artium de Álava, con 150.000 euros.

Además, el Ministerio financiará proyectos de entidades como la Asociación Hórrea, para la restauración de graneros elevados tradicionales (125.000 euros); la Asociación TEJA, que desarrolla un programa de residencias para artistas y trabajadores de la cultura procedentes de territorios en conflicto (100.000 euros); la Associació Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló, para la recuperación de espacios afectados por la dana (100.000 euros); la Fundación BilbaoArte (100.000 euros); la Plataforma Centro de Fotografía e Imagen (100.000 euros) o el Consell Cultural de les Valls d'Àneu (100.000 euros).

Entre las entidades beneficiarias también aparecen la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas (MAV), con 15.000 euros para la Red de Museos por la Igualdad; la Fundación Cipriano García de CC.OO. de Catalunya, con 30.000 euros para la renovación de su archivo histórico y biblioteca; la Asociación CSA La Tabacalera de Lavapiés, con 50.000 euros para actividades sobre la memoria de la antigua fábrica; Hispania Nostra, con 50.000 euros; Archiveros sin Fronteras, con 5.000 euros; o el ICOM Comité Español, con 2.500 euros para gastos de funcionamiento.

AYUDAS DE 7 MILLONES A ENTIDADES POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO

Por otro lado, el Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a actuaciones de interés público y social relacionadas con diversos ámbitos de la cultura, que beneficiarán a 66 entidades culturales durante 2026 con un presupuesto total de 7,39 millones de euros.

Las ayudas serán concedidas por Cultura, que justifica la concesión directa de estas subvenciones por razones de interés público, social y cultural. En total, se contempla ayudas para 66 entidades vinculadas a ámbitos como el libro y la lectura, la música, el cine y el audiovisual, los derechos culturales, la internacionalización de la cultura española o la promoción de las lenguas y culturas del Estado, entre otros.

Entre las subvenciones de mayor cuantía figura la destinada al Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A., que recibirá 800.000 euros para la organización del Festival de Málaga. También destacan los 300.000 euros para Obra Cultural Balear para la promoción del pleno uso de la lengua catalana en las Islas Baleares; los 250.000 euros para el Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales; los 430.000 euros para la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para gastps de funcionamiento y desarrollo de proyectos del sector cultural.

Asimismo, se destinan 200.000 euros para la Federación de la Música de España (ES Música), destinados al impulso del Instituto de la Música de España; y los 270.000 euros para la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), dirigidos al desarrollo tecnológico de la plataforma 'Todostuslibros.com'.

Entre las entidades beneficiarias también figuran la Asociación Sectorial del Cómic, la Academia de Televisión, la Fundación Academia de la Moda Española, la Fundación Francisco Brines, la Fundación María Zambrano, el Institut Ramon Llull, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Universidad de Santiago de Compostela o la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, además de otras organizaciones culturales de ámbito estatal y autonómico.

PROMOCIÓN ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

Por otro lado, también se regula la concesión directa de subvenciones a un total de 41 entidades dedicadas a las artes escénicas y la música, por un importe conjunto de 12.175.310 euros, correspondientes a la anualidad de 2026.

Entre las beneficiarias destacan por mayor dotación económica la Federación de la Música de España, que recibe 1.000.000 de euros para el circuito de música GPS; la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO), para el desarrollo de su temporada, por un importe de 1.100.000 euros; Fundació Teatre Lliure-Teatre Public, que recibe 646.870 euros para su programación y actividades.

Asimismo, la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas de Música Privadas en Directo, para un circuito de salas de música en vivo, por un importe de 600.000 euros; la Fundación Ópera de Oviedo, para el desarrollo de su temporada lírica, por un importe de 500.000 euros así como otras instituciones de referencia como la Fundación Sala Beckett de Barcelona, la Asociación Cultural Espacio Cuarta Pared de Madrid o la Academia de las Artes Escénicas de España, que concentran algunas de las cuantías más elevadas del decreto.