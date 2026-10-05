Toledo recupera los tesoros musicales de la Catedral con el concierto 'Cristalina fuente' que tendrá lugar este sábado

Cartel del concierto. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura y Patrimonio de Toledo, Ana Pérez, ha presentado el concierto 'Cristalina fuente', una propuesta de Nereydas que permitirá recuperar y acercar al público parte del patrimonio musical conservado en el Archivo de la Catedral de Toledo.

El concierto tendrá lugar este sábado, 10 de octubre, a las 20.00 horas en la Catedral Primada, dentro de la programación del VIII Centenario de la Catedral de Toledo y en el marco del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La actividad contará, además, con una charla previa a las 19.00 horas en la Sala Capitular de Verano.

Durante su intervención, Ana Pérez ha destacado la importancia de entender el patrimonio de Toledo "no solo como un patrimonio material, sino también como un patrimonio inmaterial en el que la música ocupa un lugar fundamental". En este sentido, ha señalado que iniciativas como esta permiten "recuperarlo, difundirlo, conocerlo y, sobre todo, disfrutarlo en el propio espacio para el que fue creado".

Por su parte, Ulises Illán, director de Nereydas, ha explicado que "Cristalina fuente propone un recorrido por el calendario litúrgico de la Catedral de Toledo a través de una selección de obras vinculadas a la Navidad, la Virgen del Sagrario, el Corpus Christi y la Semana Santa".

El programa recupera obras de maestros de capilla como Jaime Casellas, Juan Rosell, Francisco Juncà y Francisco José Ruano, combinando música vocal e instrumental y contando también con la presencia de la reconstrucción de la Lira del Cielo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Illán ha subrayado que el proyecto supone también un ejercicio de recuperación y conservación del patrimonio musical toledano, que culminará con la grabación de un disco en directo y posteriores sesiones en el convento de Santo Domingo el Real.

El musicólogo Carlos Martínez Gil, responsable de buena parte del trabajo de investigación y recuperación de las partituras, ha explicado que el repertorio parte de los fondos del Archivo de la Catedral y "permite devolver a la vida obras que permanecían en los manuscritos desde hace cerca de 300 años".

El programa incluye extractos de obras vinculadas a distintos momentos del calendario litúrgico y recupera también composiciones relacionadas con algunos de los músicos que desarrollaron su actividad en la Catedral durante el siglo XVIII.

El concierto estará interpretado por Nereydas, bajo la dirección de Ulises Illán, y contará con las sopranos Margarita Rodríguez y Alexandra Tarniceru, además de la participación de la Lira del Cielo.