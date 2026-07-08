Toledo tampoco considera adecuado construir un ramal en Bargas que tendrá carácter provisional y una "elevada" inversión

Archivo - Estación AVE de Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo, en sintonía con el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha presentado sus alegaciones al estudio informativo del ramal provisional del AVE Madrid-Extremadura por Bargas (Toledo). El Consistorio toledano no considera adecuado, desde el punto de vista de la eficiencia en la inversión de recursos públicos, que se pretenda construir una infraestructura provisional, con un coste superior a 300 millones de euros, sin haber analizado previamente y con el mismo rigor una solución definitiva para Toledo.

El Ayuntamiento de Toledo, capitaneado por el 'popular' Carlos Velázquez, ha presentado siete alegaciones. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, es fruto de la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo. Para su elaboración se ha llevado a cabo un "riguroso" estudio técnico conjunto, en el que se ha contado también con el criterio del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento de Toledo considera que el Estudio Informativo Complementario no justifica suficientemente la necesidad, urgencia, proporcionalidad, eficiencia presupuestaria y funcionalidad real de ejecutar una variante ferroviaria provisional, exterior a Toledo, de "elevada" inversión y basada en la conexión de una línea de alta velocidad con una línea convencional mediante cambiador de ancho.

"La actuación proyectada puede resultar técnicamente viable, pero la cuestión esencial no es únicamente su viabilidad técnica, sino su oportunidad estratégica y su compatibilidad con el interés general de Toledo", recoge el documento presentado por el consistorio.

El Ayuntamiento de Toledo no considera adecuado, desde el punto de vista de la eficiencia en la inversión de recursos públicos, que se pretenda construir una infraestructura provisional, con un coste superior a 300 millones de euros, sin haber analizado previamente y con el mismo rigor una solución definitiva para Toledo.

Por ello, se solicita que se reconsidere el alcance del Estudio Informativo Complementario, que se incorpore al análisis la Alternativa 0 reformulada como priorización de la solución definitiva 'Toledo-16 AVE', y que no se adopte una decisión que pueda condicionar de forma irreversible la futura integración de Toledo en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Portugal.

El Ayuntamiento, junto con la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial, elaboró la propuesta 'Toledo-AVE', fruto de un amplio proceso de estudio y trabajo técnico y después de llevar a cabo el mayor proceso de participación pública realizado en Toledo sobre una infraestructura ferroviaria.

La propuesta 'Toledo-AVE' --según el Ayuntamiento, consigue la integración de la ciudad de Toledo en el trazado del AVE Madrid-Extremadura, dando respuesta a todos los problemas que planteaban las alternativas presentadas por el ministerio. "'Toledo-Ave' reduce el impacto visual, garantiza la protección del patrimonio, reduce el impacto ambiental y asegura el mantenimiento de la estación de Santa Bárbara, logrando un amplio consenso ciudadano y con el apoyo de la administraciones local, regional y provincial".

Más de un año después de presentar esa propuesta, añade el Consistorio, no existe una respuesta técnica del Ministerio de Fomento que explique por qué no se ha publicado el estudio informativo de la alternativa 'Toledo-AVE'.

Después de meses de trabajo conjunto, el Ayuntamiento --recuerda-- conoció la nueva propuesta del Ministerio, que plantea el ramal provisional que es objeto de estas alegaciones, "a través de una nota de prensa". Para el Ayuntamiento de Toledo, "esta falta de comunicación no es compatible con los principios de cooperación y lealtad institucional que deben presidir las relaciones entre Administraciones".

Desde el Ayuntamiento, aseguran que es necesario insistir en que la ciudad de Toledo aporta valor al corredor ferroviario. "Toledo no es un problema para el Corredor Atlántico; es una oportunidad. Es la capital de Castilla-La Mancha, Ciudad Patrimonio Mundial que recibe más de tres millones de visitantes al año y es que cuenta con el parque Puy du Fou España, un foco turístico que crece de forma exponencial cada año". Además, la integración de Toledo Enel corredor atlántico permitiría conectar cinco ciudades Patrimonio Mundial mediante una misma infraestructura ferroviaria.

En resumen, el Ayuntamiento de Toledo solicita la revisión de la justificación de urgencia de la variante provisional, la incorporación al análisis de la Alternativa 0 reformulada, la comparación expresa entre variante provisional y solución 'Toledo-AVE', la motivación reforzada de la proporcionalidad presupuestaria de la actuación, la garantía expresa de que la variante provisional no condicionará ni sustituirá la solución definitiva de Toledo, la fijación de un calendario cierto para el nuevo estudio informativo de la alternativa Toledo AVE, y la convocatoria inmediata de la mesa técnica, creada en 2025 para el estudio del trazado Madrid-Extremadura a su paso por Toledo y que se ha reunido en dos ocasiones.

Por último, considera "imprescindible" el consenso institucional que asegure la planificación "rigurosa y eficiente" de esta infraestructura, y que permita adoptar la mejor decisión en el desarrollo final de esta línea ferroviaria "tan importante" para España, para Extremadura y para Toledo.