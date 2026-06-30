Tolón, convencida de la victoria de España en el Mundial pese a lo "anecdótico" de que estén cayendo equipos favoritos

La ministra de Educación, Milagros Tolón, estuvo con la Selección en México junto a Felipe VI. - Casa de S.M. el Rey

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha mostrado convencida este martes de que España va "a ganar este Mundial", a pesar de que se están produciendo "resultados muy anecdóticos" con la caída de varios favoritos antes de tiempo.

"Ayer Alemania, que era uno de los favoritos, cayó", ha señalado la ministra durante una atención a medios durante su asistencia a Toledo para impartir una charla. "Esperemos que el próximo jueves a las nueve de la noche ganemos a Austria", ha señalado.

A pesar de ello, ha reiterado estar "convencida de que vamos a hacer un magnífico papel en el Mundial" ya que se cuenta con "una magnífica selección" y "un magnífico seleccionador".