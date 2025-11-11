Tolón destaca consenso de PP y PSOE en reforma del Estatuto de C-LM, que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos

Archivo - La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, durante el acto en homenaje a la Constitución, en el Palacio Provincial de la Diputación de Toledo, a 4 de diciembre de 2024, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La Di - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha destacado que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que este martes llega al Congreso, lo hace con el "consenso" de PSOE y PP y mejorará la calidad de vida de los castellanomanchegos.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Tolón ha indicado que "lo mejor de cualquier Estatuto y de cualquier ley o de cualquier norma es la mejora en la calidad de vida de los castellanomanchegos".

En este sentido, la delegada del Gobierno se ha alegrado de que este fin haya llevado a los grupos políticos mayoritarios a alcanzar este consenso. "Es lo más importante, es lo fundamental y es lo que se ha tenido en cuenta", ha afirmado.

Respecto al acuerdo para que el AVE llegue a Toledo, ha destacado que es el Gobierno de España "el que va a hacer posible después de muchos años que el AVE sea una realidad para Castilla-La Mancha".

En el proceso administrativo donde se han presentado todas las alegaciones, tras tener en cuenta la importancia de las que presentó el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Toledo, Tolón ha resaltado que "hay un acuerdo", que "será muy positivo para Toledo y Talavera" y "sobre todo para Castilla-La Mancha".

Por otro lado, preguntada por la situación de Toledo respecto a los fondos EDIL, después de que el alcalde, Carlos Velázquez, siga insistiendo en que lucharán para que la ciudad pueda contar con esta inversión, la delegada del Gobierno ha reseñado que el Consistorio ha presentado alegaciones que se desconocen hasta la fecha.

"Esperemos que en las alegaciones haya alguna posibilidad", ha afirmado Milagros Tolón.